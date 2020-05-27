Günlük kıyafetlere yapacağınız ufak dokunuşlarla moda ikonuna dönüşün

İnsanların kıyafetleri onlar hakkında çok şey söyleyebilir. Bazen tek yapmanız gereken, giysilerinizi yıkamak, ütülemek ve görünüşünüzü tamamen değiştirmek için doğru bedeni giydiğinizden emin olmak yerine görünümünüze biraz daha çaba sarfetmektir. Bu kadar zahmete girmeden yalnızca ufak dokunuşlarla da tarzınızı bir adım ileriye götürebilirsiniz. İşte günlük kıyafetlerinize ufak bir dokunuşla moda ikonuna dönüşmenin 13 yolu.

Günlük Kıyafetlere Ekleyeceğiniz Ufak Dokunuşlarla Moda İkonuna Dönüşmenin 13 Yolu

1. Kemerinizi rastgele bir şekilde bağlayın



En sıradan kemer bile görünüşünüzü tamamen değiştirebilir. Örneğin, orta genişlikte bir kemer modaya uygun büyük boy ceketlerle harika bir kombin oluşturuyor. Görünümünüzü yepyeni bir seviyeye taşıyabilecek basit bir numara ise kemerinizi klişe bir şekilde de değil de rastgele ve dağınık bir şekilde takmak.

2. Renkli ayakkabılar kullanın



Renkli ayakkabılar genel görüntünüze ilginç detaylar ekleyebilir. Aşırı renkli olmaları gerekmiyor tabii ki. Ancak genel kombininize zıt bir renkte ayakkabı seçerseniz muhtemelen oldukça dikkat çekici görünür. Orta fiyatlı herhangi bir ayakkabı giyebilirsiniz, çok pahalı bir şey satın almanıza gerek yok. Günlük kot pantolonu ve t-shirt kombinleriniz renkli ayakkabılarınızla şahane görünecek.

3. Kare güneş gözlüklerini tercih edin



Bu şık aksesuar gardırobunuzda mutlaka olmalı. Çünkü bu tarz güneş gözlükleri neredeyse herkese muhteşem bir hava katıyor. Daha gizemli ve zarif görünmenizi sağlıyorlar.

4. Beyaz giysiler kullanmayı deneyin



Beyaz renk giymek taze ve genç görünmenizi sağlar. Özellikle tamamen beyaz bir kombin gerçekten harika gözükür. Tabii ki, günlük tarz için tepeden tırnağa beyaz giyinmek biraz fazla. Ancak mutlaka bir beyaz parça kullanmalısınız.

5. Dikkat çekici aksesuarlar kullanın



Kombininizi, bir çanta veya sıradan bir eşarpla detaylandırırsanız gerçekten muhteşem görünür. Ancak tabii ki seçtiğiniz parçaların birbirlerine olan uyumuna dikkat etmelisiniz.

6. Tek küpe, hatta iki tane farklı küpe takın



Her zaman basit bir küpe takabilir ya da ruh halinize göre daha büyük bir küpe seçebilirsiniz. Aslında, küpeler arasında renk, stil ve boyutta bir fark olması harika. Bu nedenle sahip olduğunuz küpeleri çift olarak takmak yerine farklı farklı kombinleyebilirsiniz.

7. Sağlam bir malzemeden yapılmış çantalar kullanın



Sağlam bir malzemeden yaılan çantalar çok daha kaliteli gözükür. Bu nedenle yumuşak deri ya da kalitesiz kumaşlar yerine sağlam bir deriden yapılmış çantalar kullanmaya özen gösterin.

8. Gri ve kahverengiyi kombinleyin



Kahverengi renk, kombininize çok daha sıcak bir hava katar. Aynı zamanda gri ile kombinlendiğinde ise çok zarif görünür. Aklınızda bu kombin tam oturmamış olabilir. Ancak ünlü markaların kombinasyonlarına bakmanızı öneriyoruz.

9. Alışılmadık aksesuarlar takın



Şık ve zarif görünmek için, seçtiğiniz aksesuarların uyumlu olmasına özen gösterin. Hem kolye, hem bileklik hem de küpe kullanacaksanız altın rengi yerine gümüşü tercih edin. Bu size daha zarif bir hava katacaktır. Ancak çok daha etkili bir görünüm için sıra dışı aksesuarlar kullanabilirsiniz. Büyük bir bileklik ya da gösterişli bir kolye olabilir.

10. Giysilerinizin kollarını kıvırın



Giysilerinizin kollarını yukarı çekip kıvırdığınızda en büyük endişeniz kıvrılan kolların açılması. Bunu önlemek için kolları dirseğin hemen altında bir kıvrımla sabitleyebilirsiniz. Bu kullanım size çok daha canlı ve genç bir hava katar.

11. Aynı anda birkaç çanta takın



Herkesin birkaç favori çantası var. Bugün ise bu aksesuarları birlikte kullanmak son derece popüler. Farklı boyutlarda ve renklerde bile olabilirler. Tasarımcılar bu kombine genellikle podyumlarda yer veriyor, ancak normal hayatta da oldukça güzel gözüküyor.

12. Biraz “dağınık” olun



Yalnızca bir kot ve gömlekle de oldukça tarz gözükebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken biraz dağınık görünmek. Bunun için gömleğiniz bir bölümünü kotun içerisine sokmak yerine dışarı çıkartabilirsiniz. Klasik görünüşü seven insanlar için garip görünebilir, ancak bu aslında cesur bir görünüm.