Giydiğiniz Kıyafetlerin Renginin Sizin Hakkınızda Söylediği 12 Şey

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri uzun süredir tartışılıyor. Her rengin insan psikolojisi üzerinde etkiye sahip olduğu biliniyor. Örneğin sarı yaratıcılığınızı artırırken, mavi size huzur verebilir.

Renkler hayatımız üzerinde de etkili. Tabii ki bu durum genel olarak giymeyi seçtiğimiz renklerin kişiliğimiz üzerinde etkili olduğunu da gösteriyor. Sonuçta sevdiğimiz şeyler bizi biz yapıyor. Tabii ki, bunun için evrensel kurallar yok. Çünkü her kültür renkleri farklı şekilde algılıyor ve değerlendiriyor. Ancak günlük olarak giymeyi seçtiğiniz kıyafetlerin renkleri kişiliğiniz hakkında ipucu verebilir. İşte kıyafet renklerinin kişiliğimiz hakkında gösterdiği 12 şey.

1. Mavi renk sakin biri olduğunuzu gösterebilir



Mavi renk sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Moda danışmanlarına göre, sadakati simgelediği için mavi renk iş görüşmelerinde tercih edilmeli. Bu nedenle polis memurları da geleneksel olarak mavi üniforma giyer. Mavi rengi sık tercih ediyorsanız bu sizin sakin, adil ve sadık biri olduğunuzu gösterebilir.

2. Sarı yaratıcılığınızı vurgular



Psikolojik olarak sarı güçlü bir renk. Sarı renk genellikle; duygular, yaratıcılık ve yüksek benlik saygısı ile ilişkilendirilir. Bunun yanı sıra heyecan, uyarılma ve mutlu ruh halleriyle de ilişkilendirilebilir. Sık sık sarı rengi tercih ediyorsanız muhtemelen neşeli ve hayatı dolu dolu yaşayan birisiniz.

3. Pembe masumiyeti simgeler



Koyu tonlarda bir pembe; heyecan gibi duyguları temsil eder. Koyu tonlarda pembeyi tercih ediyorsanız hayatta her daim heyecan duyan ve yaptığı tüm işlerde başarıya ulaşmayı hedefleyen birisiniz. Açık ve soluk bir pembe ise enerji düşüklüğü ile ilişkilendirilir. Batı kültüründe pembe renk “kadınsı” bir renk olarak cinsiyetçi bir yaklaşımla ele alınıyor. Pembeye yüklenen anlamlar ise; masumiyet, sevgi ve özveri.

4. Beyaz saflıkla ilişkilendirilir



Batı kültüründe beyaz mükemmellik rengi olarak kabul edilir. Işık, tazelik, temizlik, sakinlik, saflık, iyilik ve masumiyet ile ilişkilidir. Genellikle gelinliklerde tercih edilen bu rengin olumlu bir çağrışımı olduğu söyleniyor.

5. Yeşil renk size canlı ve genç bir görünüm verir



Yeşil, doğayla ilişkilendirilir ve duygusal olarak yatıştırıcı bir renk olarak kabul edilir. Yeşil, tazelik, uyum ve denge hissi verir. Eğer sık sık yeşil tonlarını giyiniyorsanız bu sizin dengeli bir ruh haline sahip olduğunuzu gösterebilir.

6. Tutkunun ve gücün rengi; kırmızı



Kırmızı renge gelince; sadece tutku, güç, canlılık ve sevgi ile değil, aynı zamanda tehlike, saldırganlık ve nefretle de ilişkilendirilir. Kırmızı kıyafetler ise genellikle insanların dışa dönük ve canlı olduğunu gösterir.

7. Fuşya eğlenceli bir kişiliği temsil ediyor



Fuşya enerji, canlılık ve eğlenceyi ifade eden cesur bir renktir. Sanatsal dünyayla da bağlantılı bir renk olarak kabul edilir. Fuşya canlılığı simgelediği için özellikle; spor salonunda aerobik ve güç egzersizleri gibi enerji gerektiren aktivitelerde kullanılabilir.

8. Asil ruhların tercihi; mor



Mor, kraliyetin rengi olarak kabul edilir. Lüks, zenginlik ve sofistike görünümü simgeler. Bunun nedeni ise morun özellikle giysiler için kullanılırken çok zor elde edilmesiydi. Dolayısıyla diğer kumaş renklerine göre pahalıydı. Bu nedenle mor rengi yalnızca toplumun elit kesimleri kullanabiliyordu. Huzurla da ilişkilendirilen mor rengi tercih ediyorsanız, bu sizin eşsiz zevklere sahip olduğunuzu gösterebilir.

9. Turuncu bağımsızlığı simgeler



Turuncu rengin doğası bağımsızlık ve yüksek motivasyonu temsil ediyor. Ayrıca turuncuyu tercih eden insanların güçlü bir iradeye sahip olduğu ve hırslı bir yapıları olduğu da söyleniyor.

10. Kararlı kişilerin tercihi; kahverengi



Doğada çok kolay bulunabilen bu renk, güvenilirliği ve istikrarı temsil ediyor. Ayrıca tartışmalar için tarafsız bir atmosfer yarattığı sda söyleniyor. Kahverengiyi tercih eden kişiler genellikle kararlı yapıları ile dikkat çekiyor.

11. Politik davrananlar griyi tercih ediyor



Gri renk, tarafsızlığı ve inceliği simgelemektedir. Röportaj verirken ünlülerin en çok tercih ettiği ikinci renktir. İlk tercih ise tabii ki mavi. Otoriteyi siyaha göre daha az baskıcı bir şekilde yansıtır.

12. Şıklığın ve asaletin rengi; siyah



Siyah hem tasarımcılar hem de diğer kişiler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Bu koyu renk tutarlılık ve zarafet ile ilişkilendiriliyor. Siyah, gücü gösterir, ancak aynı zamanda şiddet veya depresyon gibi hisleri de yansıtabilir. İş görüşmesine giderken doğru mesajı ilettiğimizden emin olmak için rengin her iki yönünü de akılda tutmanız önerilir.