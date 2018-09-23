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Gigi gelinlikle göz kamaştırdı

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Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Gigi Hadid, gelinlik içinde göz kamaştırdı.

Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
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İtalya'nın Milano kentindeki moda haftası devam ediyor. Hafta kapsamında en çok podyuma çıkan modellerden biri de Gigi Hadid. Kardeşi Bella ve arkadaşı Kendall Jenner ile defileden edfileye çıkan 23 yaşındaki Hadid, önceki akşam da Moschino SS19 koleksiyonu için podyumdaydı. Birçok ünlü modelle birlikte defilede görev alan Hadid, tanıttığı gelinlik ile diğer meslektaşlarını gölgede bıraktı. 

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