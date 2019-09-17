Fazla Para Harcamadan Parti Kombini Yapmanın 8 Püf Noktası

Bir partiye gitmek ya da arkadaşlarla dışarıda bir gece geçirmek için güzel, şık ve çekici görünmek pahalı olmak zorunda değildir.

Bir partiye davet edildiyseniz, giyecek bir şeyiniz ya da kullanacak doğru makyaj malzemeleriniz yoksa hemen panik yapmayın! Sadece sahip olduklarınızı veya belki de bir arkadaşınızın sahip olduğu kıyafetleri kullanın ve görünümünüze yaratıcı bir dokunuş ekleyin. Ortalama makyaj malzemeleri veya farklı aksesuarlar da istediğiniz görünümü oluştururken işinize yarayabilir. İşte, masrafsız ve göz alıcı bir görünüm elde etmek için yapabileceğiniz şeylerin listesi…

1. Dolabınızdaki eski kıyafetleri deneyin



Elbise satın almak yerine, şu anda dolabınızda bulunan kıyafetleri kullanmayı düşünebilirsiniz. Bazen çok fazla yeni kıyafet alıyoruz ve sahip olduğumuz eskileri unutuyoruz. Orada iki yıl önce satın aldığınız bir elbise olabilir çünkü indirimdeydi ve belki de hiç giyme fırsatınız olmadı. Ya da sadece öyle bir elbiseye sahip olduğunuzu unuttunuz!

2. Bir arkadaşınızdan ödünç alın

Giyecek bir şeyiniz yoksa ve para harcamak istemiyorsanız, parti elbisesi ödünç almak için yakın bir arkadaşınıza sorabilirsiniz. Arkadaşınızın dolabında bekleyen ve kullanmadığı bir kıyafeti ödünç alarak kendi yorumunuzu katabilirsiniz.

3. Kuaföre gitmeye gerek yok

Saçınızı görkemli bir şekilde biçimlendirmek istiyorsanız, gerçekten kuaföre gitmek zorunda değilsiniz. Yapmanız gereken tek şey, partiden birkaç gün önce hoşunuza giden saç stillerini internetten araştırmak ve bu saç stillerini bol bol denemek… Pratik yapmak mükemmelleştirir!

4. Ucuz makyaj malzemeleri satın alın

Bir gecelik parti için yeni makyaj malzemeleri satın almanız gerekiyorsa, pahalı bir marka satın almak gerekmez. Çok ucuz ve kaliteli olan bir çok makyaj malzemesi var. Rossman, Trendyol ve Gratis gibi kozmetik marketlerden kaliteli ve uygun fiyatlı kozmetik malzemeleri satın almanız mümkün. Burada önemli olan yaratıcılığınızı kullanmaktır.

5. Makyaj malzemelerindeki farklı renkleri karıştırın ve eşleştirin

Zaten makyaj malzemeleriniz varsa ancak sizin için işe yarayacak belli bir renk tonu arıyorsanız, gerçekten yenilerini almak zorunda değilsiniz. Tek yapmanız gereken, sahip olduğunuz renkleri karıştırmak ve eşleştirmek. Örneğin, istediğiniz renklerde göz farı yoksa rujlarınızı far ya da allık olarak kullanabilirsiniz. Tam tersi, göz farlarını da ruj olarak kullanmanız mümkün!

6. Jean her zaman güvenli bir seçimdir



Hiçbir şey olmasa bile bir jean pantolon tüm görüntünüzü ve havanızı değiştirebilir ve herkesin dolabında en az bir tane jean pantolon vardır. Bir parti için, her gün kullandığınız bir jean giyebilir ve onu güzel bir kemer ile göz alıcı hale getirebilirsiniz. Özellikle skinny jean ve topuklu ayakkabı kombini, her zaman kazanan bir kombindir! Üzerine şifon, dantel ya da ipek bir bluz giyebilirsiniz. Hatta crop top bile kullanabilirsiniz.

7. Aksesuarlarınızı farklı şekillerde değerlendirin

Her zaman kullandığınız bir kolyeyi, parti için bileziğe dönüştürebilirsiniz ya da yüzüklerinizi normalde kullandığınızdan farklı parmaklara takabilirsiniz ve aynı anda birden fazla yüzük kullanabilirsiniz. Aksesuarlarınızla oynayın ve sade, günlük görünümünüzden farklı bir görüntü yaratın.

8. Gülümseyin ve kendinize güvenin



Hepsinden önemlisi, güzel kıyafetler giymek ve makyaj yapmak, kıyafetinizi güvenle taşımak ve yüzünüze göz kamaştırıcı bir gülümseme yerleştirmektir. Güzel ve çekici olmak, dışarıdan nasıl göründüğünüze değil, gerçekten nasıl hissettiğinize bağlıdır. Özgüven her zaman etrafa hoş bir enerji yayar ve ışıltılı görünmenizi sağlar.