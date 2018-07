Ev Dekorasyonunda Renklerin Uyumu

Yepyeni bir ev tasarlama heyecanı taşıyanlar, eski ev dekorasyonu ruhunu daraltanlar ya da öğrenci evinin klişe görünümünden kaçmaya çalışanlar; hepinizin sorunu aynı, biliyoruz.

Üstünüze üstünüze gelen duvarların da bir bildiği var. Yoksa hiç sizi böylesine sıkarlar mıydı? En uyumlu renk kombinlerini kullanarak bu durumdan kurtulabileceğinizi söylesek? İhtiyacınız olan çokça boya ve birkaç fırça. Biraz da aksesuar eklediniz mi, yeni yaşam alanınıza merhaba deyin!

1. Griden vazgeçemiyorsanız biraz fuşya ekleyin

Gri tonları genellikle sevilen ve sıkça kullanılan tonlardan olsa da yanlış renklerle kullanıldığında insanda camdan atlama isteği uyandırabiliyor. Misafirlerinizin kendilerini camdan tek tek atmasını istemiyorsanız fuşya renginden yardım alabilirsiniz. Grinin donukluğu fuşyanın samimiyetiyle harmanlanıyor ve ortaya enfes bir manzara çıkıyor.



2. Pembe değildir o, pembe olsa duramazsın

Evinizin bir minyatür bebek evi gibi olmasını istemiyorsanız eğer hem satın alacağınız dekorasyon eşyalarında hem de duvar renginde seçeceğiniz pembe tonlarına dikkat etmeniz gerek. Yok, ille de istiyorum diyorsanız dikkatli kombinlerle evinizi küçük bir kız çocuğu havasından çıkartmanızı öneririz. Daha açık tonlardaki pembelerle beyazın uyumundan ilham alarak evinizi renklendirebilirsiniz. Ancak bu kombin eve biraz durgun bir hava katacağından ev aksesuarlarından güç almayı unutmayın.

3. Arılardan ilham alın, sarıyla siyahın uyumunu yakalayın

Sarı renk her zaman trend renkler arasında olmasına rağmen nedense hiçbir evde karşımıza çıkmıyor. Tabuları yıkmak için sarı ve siyahın iç gıcıklayan uyumuna kulak verebilirsiniz. Sarının en canlı tonunu duvarlarınızda ve eşyalarınızda görmek ilk başlarda size tuhaf gelecek olsa da zamanla alışacaksınız.

4. Maviden şaşmam diyenler burada mı?

Şüphesiz ki mavinin her tonu güzel ancak bir eve en çok yakışanı da açık mavi, turkuaz tonları desek yanlış olmaz. Eğer iç açıcı bir salon hayaliniz varsa açık mavi tonlarını beyaz ya da pudra pembesiyle kombinleyerek hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz. Mobilyalarınızı da soft renklerden seçtiniz mi, oldu bu iş.

5. Bej rengi en çok yeşile yakıştı

Tıpkı Aslı’nın Kerem’e, Ferhat’ın Şirin’e yakışması gibi bej renge de en çok yeşil yakıştı diyebiliriz. Yeşilin doğayı çağrıştıran ve huzur veren yanını gözünüzü yormayacak bej rengiyle tamamlayabilirsiniz. Kahverengileri de aralara serpiştirerek muhteşem bir sonuç elde edebilirsiniz.

6. En sevdiği renk mor olan kadın benim diyorsanız

Eğer mor renkten vazgeçemiyor ve evinizin her köşesinde bu rengi görmek istiyorsanız kırmızı, açık sarı ve turuncu renklerinden yardım alabilirsiniz. Morun bu renklerle kombinlenmesi sonucunda ortaya çıkacak olan sıcak ve samimi ortamdan kolay kolay kopmanız mümkün olmayabilir. Her daim neşeli şarkılar söyleyenler bu rengin dinamikliğini evlerinin her köşesine minimalist kombinlerle taşıyabilir.

7. Kırmızılım, sana yandı canım

Ev dekorasyonu için kırmızı, kombinlenmesi de kullanılması da oldukça zor renkler arasında. Kırmızı renkten vazgeçemem diyorsanız en mantıklısı onu beyazla buluşturmak. Özellikle mutfak için oldukça şık duracak bu seçeneği ev dekorasyon ürünleriyle canlandırabilirsiniz. Ancak kırmızının iştah açan etkisini de hatırlatmak isteriz.