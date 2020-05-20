Erkeklerin Kıyafetler Konusunda Sık Sık Yaptığı 10 Hata

Moda çok hızlı değişse de değişmeyen bazı kurallar elbette ki var. İşte erkeklerin en sık yaptığı moda hataları ve çözümleri...

Değişen popüler kültürle birlikte moda da hızlı bir şekilde değişiyor. Özellikle sosyal medyanın bu değişimde rolü büyük. Her gün birbirinden farklı tarzlar ve çılgın kıyafetler görsek de modanın değişmeyen bazı kuralları olduğunu da kabul etmeliyiz. Örneğin üzerinize oturmayan bir takım elbise, yaratmak istediğiniz imajı yerle bir edebilir. Son yıllarda erkeklerin kıyafet konusunda en sık yaptığı hatalarını sizler için derledik. İşte daha etkileyici bir görünüm için bir an önce bırakmanız gereken giyim hataları…

1. Uzun veya kısa blazerlar tercih etmek



İdeal bedenlerde tercih edilmemiş bir blazer, tüm kombininizi mahvedebilir. Bu nedenle bedeninize uygun bir blazer tercih etmeniz şart. Ek olarak takım elbiselerinizle giymeyi tercih ettiğiniz kabanların uzunluğu da blazerlarınızla uyumlu olmalı.

2. Sürekli olarak logolu tişörtler giymek



Biliyorsunuz ki minimalizm, son yıllarda epey yükselişte. Haliyle basic tişörtler de oldukça popüler. Sürekli olarak büyük logolara sahip, markalı tişörtler giymek, itici bir görüntüye neden olabilir. Bunun yerine tercihinizi risksiz, basit parçalardan yana kullanabilirsiniz.

3. Üzerine oturmayan pantolonlar tercih etmek



Elbette vintage parçalardan bahsetmiyoruz! Pantolonlarınızı bedeninize uygun tercih etmek, düşündüğünüzden çok daha büyük bir fark yaratır. Bu nedenle hem bedeni hem de boyu vücudunuza uygun parçalar tercih etmekte fayda var.

4. Kıyafetlerden gözüken atletler tercih etmek



Elbette dilediğiniz gibi atlet giymekte özgürsünüz. Ancak atletlerinizin kıyafetlerinizden dışarı çıkmaması gerekiyor Özellikle bisiklet yaka atletler konusunda dikkatli olmakta fayda var.

5. Gereğinden fazla aksesuar kullanmak



Aksesuarlar, kombinlerinizi tamamlamak için oldukça önemli. Ancak fazla aksesuar, düşündüğünüzden çok daha boğucu bir görüntüye yol açabilir. Bu nedenle aksesuar konusunda az ama öz davranmanızı öneriyoruz.

6. Sandaletleri çorapla giymek



Çoğumuz çorap+sandalet modasının kısa süre içerisinde biteceğini düşünmüş olsak da ne yazık ki hala devam ediyor! Olduğunuzdan 20-30 yaş daha yaşlı gözükmek istemiyorsanız bir an önce çorap ve sandalet kombinlerine veda etmelisiniz.

7. Birçok farklı rengi tek kombinde kullanmak



Eğer renkli bir kişiliğiniz varsa bunu göstermek en büyük hakkınız! Tabii kıyafet tercihlerinizi çorbaya çevirmemekte fayda var. Renk çeşitliliği az kombinler yapmak, düşündüğünüzden çok daha hoş ve sade bir görüntü yakalamanıza yardımcı olacak.

8. Takım elbiselerin altına spor ayakkabı giymek



Tabii ki çizgilerin dışına çıkabilirsiniz, ancak takım elbiseyi spor ayakkabıyla kombinlemek buna dahil değil. Özellikle resmi davetlere katılırken klasik ayakkabılar tercih etmek, düşündüğünüzden çok daha önemli.

9. Tişörtleri pantolonun içine koymak



Tişörtü pantolonun içine sokmak, düşündüğünüz gibi “cool” bir görüntü yaratmıyor. Aksine olduğunuzdan 20-30 yaş daha yaşlı gözükmenize neden oluyor. Bizim önerimiz tişörtlerinizi her zaman pantolonun dışında bırakmanızdan yana!

10. İdeal kravat boyutunu seçememek

Birçok erkek, kravat tercih ederken vücut tiplerini göz önünde bulundurmuyor. Evet doğru okudunuz, kravatlar vücut tipine göre seçiliyor! Günümüzde birçok farklı kesimde kravat modeli bulmak mümkün. Siz de vücut tipinize uygun bir kravat seçerek hoş kombinler yaratabilirsiniz.