Erkeklerin Günlük Hayatını Kolaylaştıracak 10 Giyim Tüyosu

Giyim kadınlar için olduğu kadar erkekler için de önemli. Peki ama daha şık görünmek isteyen erkekler neler yapmalı?

“İyi görünmek” konusunda evrensel bir kural yok ama daha iyi görünmenizi sağlayarak kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Giyim tarzınızın hangisi olduğunu öğrenmek için de buraya bakabilirsiniz. Kendi tarzınızı oluşturmaya ilk olarak nerelerde hata yaptığınızı bilerek başlamalısınız. Yazımızı okuduktan sonra kendinizde değiştireceğiniz birkaç detay olabilir ve böylelikle kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden yazımıza geçelim!

1. Günlük pantolonla resmî gömlekler kullanmamalısınız

Tüm resmî gömlekler, özellikle beyaz olanlar, takım elbise pantolonlarıyla giyilmek üzere tasarlanır. Şık görünmek için bu gömleklerin altına günlük bir pantolon giymeniz hata! Ayrıca bir hata daha var ki o da çok sık yapılır: Resmî gömlekleri, kot pantolon veya resmî olmayan pantolonlar giyip bir de gömleği pantolonun içine sokmak! Bunun yerine daha şık bir görünüm için düğmesi gizli ve üzerinize oturan gömlekleri tercih edebilirsiniz.

2. Çorap giymelisiniz

Plaj terliği veya sandalet tercih ediyorsanız çorap giymemeniz normal. Ancak bunlar dışında ayakkabınızı çorapsız giyerseniz ayakkabıyı çıkardığınızda inanılmaz bir kokuyla karşılaşırsınız. Çoraplarınızın üst kısmının görünmesini istemiyorsanız babet çoraplarını tercih edebilirsiniz.

3. Gömleğin uzunluğuna doğru karar vermelisiniz

Gündelik gömlekleri kullanmak daha rahat hissetmenizi sağlayabilir ve dar olmadığı için de kusurlarınızı kapatabilirsiniz. Çoğu erkek bu tip gömlekleri tercih eder fakat gömleğin boyunda bir sıkıntı olabilir. Günlük gömlekler pantolonun içine sokmaya uygundur, bu yüzden kısa olmalıdır. Burada dikkat etmeniz gereken ana kural şu: Gömlek boyu pantolon cebinizden aşağıda olmamalı.

4. Kravat seçimini vücut tipine göre yapmalısınız

Boyu yaklaşık 9.5 cm olan kravatlar genellikle daha uygundur. Burada asıl kural kravatın kemer tokasına değmemesi. Kravat boyu haricinde vücut tipinize göre kravat seçimi yapmanız da oldukça önemli. Örneğin zayıf erkekler geniş kravat tipini tercih etmemeli. Aynı şekilde kalıplı erkekler de çok ince kravatları kullanmamalı. Bu hatalar kıyafetinizin özensiz görünmesine sebep olabilir.

5. Gömlek düğmelerini çok fazla açmamalısınız

Gömlek düğmelerinin hepsini kapamak çok iyi bir görünüm sağlamasa da çoğunu açık bırakmak da sizi tarz sahibi yapmaz. Çoğu zaman gömlek düğmelerinin 1-2 tanesini açık bırakmak yeterli olur. Rahat bir ortamda bulunacağınız zaman, gömleğin alttan 2 düğmesini de açabilirsiniz. Göğsünüzü göstermek, size yalnızca plajda iyi bir görünüm verir.

6. Aksesuarları abartmamalısınız

Birçok erkek, sahip olduğu bütün aksesuarları aynı kıyafette kullanmak ister. Tüm aksesuarlarınızı kullandığınızda daha şık durduğunu düşünebilirsiniz ancak daha karmaşık bir görünüme sahip olursunuz. Ayrıntıların hepsini kıyafetinize yüklenmeden de şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Görünümünüzü vurgulamak için tek bir saat ya da şık bir bileklik kullanmanız yeterli.

7. Her zaman bol pantolonlar tercih etmemelisiniz

Vücut tipinize göre seçilmiş doğru kot pantolonlar her zaman dolabınızda bulunması gereken kurtarıcı parçalardır. Bu sebeple kendinize göre bir kot pantolon seçmeniz şart. Kalıplı erkekler yüksek bel pantolonları deneyebilir, daha zayıf olanlar ise vücut yapısına uygun olarak bol kesim bir pantolonu tercih edebilir. Çok zayıfsanız ya da fazla kilolarınız varsa bol pantolonlar giymek sizi olduğunuzdan daha kusurlu gösterebilir. Bol pantolonlar, tarzınıza katkıda bulunmazlar.

8. Gömleğin içinden atletiniz gözükmemeli

Gömlek içinden atlet giyilmesinin amacı gömleğe gelebilecek ter lekelerini önlemektir. Ancak bu amaçla atlet kullansanız da bunun gömleğin içinden görünmesi şıklığınızı bozabilir. Ayrıca atletinizin şeklinin görünmesi vücudunuzda dikey ve yatay çizgiler oluşturur, bu sebeple vücut oranınız bozulur.

9. Ceketinizde yanlış düğmeleri ilikliyor olabilirsiniz

Ceket düğmeleriyle ilgili kurallar oldukça basit. Otururken düğmelerinizin hepsini açabilirsiniz ancak iki düğmeli cekete sahipseniz alt düğmeyi asla iliklememelisiniz, üst düğme ise oturmadığınız zamanlarda kapalı olmalı. Rahat hissettiğiniz ortamlarda düğmeleri iliklemenize gerek kalmaz.

10. Kumaş seçimine özen göstermelisiniz

Gömlek alırken doğal kumaşlar kullanmaya dikkat etmelisiniz. Tamamı polyesterden yapılmış bir gömlek yerine daha doğal olan pamuklu kumaşları tercih edebilirsiniz. Sentetik kumaşlar birkaç yıkamadan sonra şeklini kaybeder bu yüzden bu kumaşları dolabınızda bulundurmamalısınız. Doğal pamuk kumaşlar, yaz aylarında cildinizin nefes almasını sağlar ve daha az terlersiniz.