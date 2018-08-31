Erkeklerin Fark Yaratabileceği 12 Sonbahar Kış Trendi

Moda, yıllara göre hızlı bir şekilde farklı tarzları vurgulamaya devam ediyor. Trendlerin değişme hızı artıyor ama yine de sezon bazında bir renk ve tarz bütünlüğü oluşuyor. Kadınlar her dönem trendlere daha sıkı sıkıya bağlı olsa da erkekler genellikle bir adım geriden geliyor. Ancak onlar da raflarda yerini alan trendlerden fark etmeden faydalanıyor. İşte erkekler için 2018-2019 Sonbahar-Kış trendleri…

1. Siyah kadar etkili; toprak tonları



Kadınlar için sonbahar kış trendlerinde de yer verdiğimiz toprak tonları erkeklerde de hakim olacak. Hem de ceketlerden pantalonlara çantalardan aksesuarlara neredeyse her parçada. Özellikle vahşi batı ve izci temalı koleksiyonlarda büyük bir yer kaplayan toprak tonlarında bir parçaya dolabınızda mutlaka yer açmalısınız.

2. Matrix havası; deri parçalar

Kadın modasını tamamıyla ele geçiren deri, erkek modasında dış giyim ve kemerler olmak üzere ağırlığını fazla hissettirmeden podyumlara giriş yapıyor. Ancak deri parçaların birçoğu uzun ve iddialı renklerde olduğu için erkekler her giydiği parçayla dikkat çekmeyi başaracaklar.,

3. Gerek var mıydı diye sorgulatan itfaiyeci ceketleri

Her sezon kilit parçaların yanı sıra anlam veremediğimiz trendler de çıkıyor karşımıza. İtfaiyeci ceketleri de fazla uzun sürmeyeceğini ve podyumdan sokağa inmeyeceğini düşündüğümüz bir trend. Siz ne düşünüyorsunuz?

4. Seneye de giymelik; XXL omuzlar

Büyük beden akımı her geçen gün dalga dalga büyüyor. Bu sezon erkekler için hazırlanan kreasyonlarda da XXL ceketler yer aldı. Ne kadar iyi durduğu tartışılsa da büyük ceketler gördüğümüzde şaşırmayalım.

5. Her dönemin vazgeçilmezi; 90’lar

Büyük spor ayakkabılar, takım eşofmanlar ve balıkçı şapkası. İçimizdeki susmak bilmeyen 90’lar tutkusu bu sezon da devam ediyor. İSter vintage ister yeni sezon raflarından. Bu parçalara ulaşmak hiç de zor olmayacak.

6. İskoç esintileri; ekose

Ekose kış sezonunda adeta dört bir yandan saracak etrafımızı. Neredeyse her parçada ekose bulmak çok kolay olacak, ayrıca renkler de oldukça çeşitli. Podyumda ise özellikle büyük beden pantolon ve ceketlerde gördük, bakalım sokağa yansıması nasıl olacak.

7. Çizgi film karakterleriyle birleşen kazaklar

Kazaklar bu yıl özellikle geometrik şekillerle karşımıza çıkarken özgür ruhlar için çizgi fil karakterlerini bulmak da mümkün olacak.

8. Kayak modası şehre iniyor

Dağa kayak yapmaya gitmişcesine tüm montlarınızı ve botlarınızı şehirde giymeye hazırlanabilirsiniz. Lanvin, Vetements, Louis Vuitton gibi markalarda gördüğümüz bu parçalar şimdiden üşümemize sebep oldu.

9. Vahşi doğadan; yünlü ihtişamlı paltolar

Sizi hem çok sıcak tutacak hem de uzun yıllar dolabınızın vazgeçilmez parçası olacak bu paltolar oldukça ihtişamlı görünüyor. Siyah, kahve ve beyaz fark etmeksizin içlerini dolduran yün katmanlar hem paltoların kilit bölgesi oluyor hem de sizi sıcak tutuyor.

10. Klasik; ince çizgiler

İnce çizgiler özellikle takım elbiselerde sıkça görülüyor. Gözünüze eski gelse de ince çizgili takımlar raflarda yerlerini alıyor. Şehir yaşamında erkeklere hem şıklık hem de rahatlık sunuyor.

11. Dört bir yanımızı sardı; uzay fantazisi

Yine sokaklara inebileceğinden şüphe duyduğumuz, podyumlarda ise ilginç tasarımlarla karşımıza çıkan uzay esintileri bu sezonun modası. Etkileri podyumdaki kadar sert olmasa da uzay grileri, parlak yağmurluklar ve diğerleri günlük ürünlerde karşımıza çıkabilir.

12. Adeta tabu; küçük çantalar

Erkekler özellikle ülkemizde sırt, iş ve el çantalarına alışsa da dünyada bu alışkanlık sınırları aşmış durumda. Bu yıl erkekler için trend olan çantalar ise küçük olanlar. Biz de sokaklarda görür müyüz dersiniz?