En Trend Havuç Pantolon Modelleri ve Kombin Önerileri

Her duruma uygun kombinleyebileceğiniz havuç pantolonlar hakkında her şey.

İsimlerini andırdığı şekilden alan havuç pantolonlar yıllardır birçok kadın ve erkeğin kurtarıcısı olmuş durumda. Önceleri iş hayatı pantolonu olarak anılan havuç pantolonlar artık günlük kombinlerimizin birer parçası. Hatta kritik ve kurtarıcı bir parçası desek yeridir. Her türlü mevsime uydurulabilmesi, birçok kumaşı kaldırabilmesi ve değişime açık yapısıyla 2019 modasında kendine yer edinmeyi başardı.

Her ne kadar havuç pantolonlar hayatımızda uzun süredir olsa da birçok kişi bu pantolonların vücut şekillerine uymayacağını düşünüyor. Gerçekten de havuç pantolon giyebilmek için belli bir vücut yapısında olmamıza gerek var mı? Aslında hayır. Baktığımızda hiçbir kıyafeti giymek için herhangi bir ölçüde olmamıza gerek yok, canımızın istediği her şeyi kendi zevkimize göre giyebiliriz. Yine de belirtmeliyiz ki havuç pantolonlar dikkatleri basenlere çekecek ve kum saati formunu güçlendirecektir. Lafı çok uzatmayalım ve farklı durumlarda havuç pantolonu nasıl kombinlersiniz beraber bakalım.

Sade tişört ve spor ayakkabı ile

Evet, yıllardır iş pantolonu olarak anılan bu pantolonları kombinlemenin en trend yolu artık bu. Üzerinize yakıştırdığınız, boyfriend stili bir tişörtü havuç pantolonun içine sokarak giyebilir; görünümüzünü kaba spor ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Ekleyeceğiniz aksesuarlar ile kendi tarzınızı yansıtabilir, kıyafete karakter katabilirsiniz. Bizim önerilerimiz: boyfriend tshirt, havuç pantolon, spor ayakkabı.

İnce topuklu stiletto ve saten bluz ile

İnce bileklere sahipseniz bu görünüm en çok size yakışacak! Özellikle takımların çok moda olduğu şu günlerde üzerinize iyi oturan bir havuç pantolon, aynı kumaştan bir ceket ve dökümlü ipek bir bluz çabasız şıklığın tanımı diyebiliriz. Hem iş hem de gece hayatınızda tercih edebileceğiniz bu tarz oldukça zamansız bir look oluşturacak.

Takım halinde

Havuç pantolonlar, takım modasıyla birlikte tekrardan yükselişe geçti. Bu takım kelimesini sadece ceket pantolon olarak düşünmeyin. Aynı kumaştan üretilen büstiyerler, bluzlar ve daha bir çoğu iki parça takımı oluşturabilir. Hem çok çabasız hem de stil sahibi görünmenizi sağlayacak bu takımlar, ne giyeceğinizi asla bulamadığınız günlerde yardımınıza koşacak.

Vücut hatlarınıza göre

Girişte de belirttiğimiz gibi, havuç pantolonlar vücudunuzun basen bölgesini daha geniş göstermeye meyillidir. Bu sayede beliniz de olduğunuzdan daha ince gözükebilir. Vücut hatlarınıza göre yaoabileceğiniz birkaç şey var. İlki havuç pantolon seçimi. Eğer basenlerinizin geniş olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka yüksek belli modellere yönelin, böylece beliniz olduğundan daha ince görünecektir. Bu görüntüyü uygun bir kemerle tamamlayabilirsiniz.

Proporsiyona dikkat

Havuç pantolonunuzun kesimine göre üst seçimi yapmalısınız. Örneğin basen kısmı daha salaş ve bolsa, üzerine crop veya dar bir bluz seçmenizi tavsiye ediyoruz. Tam tersi daha sıkı ve üzerinize oturan bir havuç pantolon tercih ettiyseniz, üst giyim için dökümlü kumaşlara ve modellere rahatlıkla yönelebilirsiniz.

Her ayakkabı kabul

Havuç pantolonların bir başka güzel özelliği ise neredeyse her ayakkabı ile, doğru kombinlenirse, uyum sağlaması. Oldukça sade bir kombinin altına neon renkte bir ayakkabı bile tercih edebilirsiniz.

Kalıplara sığmayın

Tabii ki bunlar sadece bizim önerilerimiz. Vücut şekliniz, yaşınız ve cinsiyetiniz ne olursa olsun kendi stilinizi yansıtmaktan korkmayın. Sizin de önerileriniz varsa bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!