Dekorasyonda neşeli detaylar

Yüzünüzde bir gülümseme yaratmak için yaşam alanınızda minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Dekorasyon adına aklınızda bir fikir oluşturmak adına işte halıdan çerçeveye, aynadan paspasa sizin için seçtiklerimiz…

“MERHABA” DEMENİN EN KEYİFLİ YOLU

Bir eve adım atmadan önce, o evde yaşayanlarla ilgili ilk intibayı konuklara paspas verir. Misafirperver misiniz yoksa hayvan sever mi? Tüm bu soruların cevaplarını neşeli bir şekilde konuklarınıza verebilmek için pek çok güzel alternatif var.

DESENLERİYLE FARK YARATIYOR

Çocuklarınızın minik ayaklarının üşümemesini sağlayan, toz tutmayan, kolay temizlenen halılar, desen seçiminde özenli davranıldığında her odaya büyük bir neşe getirebilir.

Tıpkı bu kelebekli ya da köpekli halılar gibi…

SENENİN TRENDİ: İP DETAYI

2018 dekorasyon trendleri arasında ip detayları ön plana çıkıyor. Özellikle avizelerde kullanılan halat görünümlü detaylar, pek çok evi süslüyor. Halat dokusuyla marin tarza da hitap eden bu objeler, kullanıldıkları her ortamda fark yaratıyor.

UYUM ÖNEMLİ

Yaşadığınız yerde fark yaratmak için çeşitli detaylar arasında uyum yaratmak çok önemli. Kullanmanın cesaret isteyeceği sarı rengi hem duvar hem de halınızda kullanmak ister ne kadar cesaret isterse istesin, ortama enerji katıyor.

KENDİ KÜÇÜK ETKİSİ BÜYÜK

En keyifli, özel anıların sergilenmesine yarayan üzeri yazılı çerçeveler, ananas gibi yazı anımsatan desenleriyle dikkat çeken ergonomik kutular…

Tasarımlarıyla ortama keyif katan aynalar yaşadığınız alana neşe katacak unsurlar arasında yer alıyor.