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Dar ayakkabı nasıl genişletilir?

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Dar gelen ayakkabılar kişiyi oldukça rahatsız eden bir durumdur. Bu durum hem ayak sağlığınızı tehlikeye sokar hem de gün içerisinde yaşam kalitenizin düşmesine neden olur. Size vereceğimiz kolay ve pratik yöntemlerle dar gelen ayakkabılarınızı genişletebileceksiniz.

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Dar ayakkabı nasıl genişletilir?
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Peki dar gelen ayakkabı nasıl genişletilir? İşte ayakkabılarınızı genişletebileceğiniz 5 pratik yöntem!

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BUZ KOYMAYI DENEYİN:

Ayakkabı genişletmenin en etkili yöntemlerinden biri buzdolabı poşeti ve sudur. Yapmanız gereken tek şey buzdolabı poşetinin içerisine bir miktar su yerleştirmek ve ayakkabınızın içerisine koymak. Hepsi bu kadar! Çözüldükten sonra kuruttuğunuz ayakkabılarınızın gevşediğini göreceksiniz.

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GAZETE KAĞIDI YÖNTEMİNİ DENEYİN:

Gazete kağıdı yöntemi ile dar ve sıkan ayakkabılarınızı genişletebileceğinizi biliyor muydunuz? Yapmanız gereken tek şey gazete kağıtlarını sirke ile ıslatmak ve ardından gazetenin fazla suyunu almak. Daha sonra sirke ile ıslattığınız gazete kağıtlarını buruşturup ayakkabınızın içerisinde bir gün boyunca bekletin. Hepsi bu kadar! Sirkedeki asit ayakkabılarınızın gevşemesine yardımcı olacaktır.

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KALIN ÇORAP YÖNTEMİ İLE SONUCA İNANAMAYACAKSINIZ:

Sıkan ve dar ayakkabıyı en kolay genişletme yöntemlerinden birisi de kalın çorap yöntemidir. Kalın çoraplarınızı giyip sıkan ayakkabılarınızla bir süre dolaşın. Bu işlemi ayakkabınız gevşeyinceye kadar tekrarlayabilirsiniz. Ayakkabılarınızın gevşediğini ve bollaştığını fark edeceksiniz.

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AYAKKABINIZIN İÇERİSİNE PATATES YERLEŞTİRİN:

Dar ayakkabıyı genişletmenin bir başka yolu da ayakkabının içine patates yerleştirmektir. Evet yanlış duymadınız! Bir gece patatesleri ayakabınızın içerisinde bekletin. Ertesi sabah gevşediğine şahit olacaksınız.

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