Bu Yazın 9 Mayo Trendi

Eğer siz de bu kışın bitmeyeceğine inanıp da güneşi görünce yeniden canlananlardansanız bu yazımız tam size göre. Büyük bikini markalarının ve Instagram’ın da etkisiyle bu yazın bikini trendleri belli oldu diyebiliriz. Genel hatlarıyla geçtiğimiz çoğu sezondan daha hareketli, renkli ve parlak bir havası var bikinilerin bu yaz. Moda dünyasının genelinde hakimiyetini koruyan retro akımını plaj giyiminde de etkili olacak gibi görünüyor. Özellikle farklı kumaşlar ve dokular dikkat çekiyor ve vücut hatlarımızı öne çıkarıyor. Ekstra ve cesur bir yaz bizi bekliyor. Siz de daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

1. Kırışık kumaş



Bu kumaşa mucize kumaş desek yeridir. Bu mayo giydiğinizde vücut hatlarınızı sararken bir yandan da kırışık doğasıyla her bir ayrıntıyı gizleyecek, kendi doğal formunuzun bir üst modeli gibi görünmenizi sağlayacak. Aksesuar ve toka olarak ‘tortoise shell’ yani kaplumbağa kabuğu desenini veya metalik tonları tercih edebilirsiniz.

2. Sarı renk



Bu yazın en çok göreceğimiz rengi tartışmasız bir şekilde sarı tonları olacak. Bu rengin en büyük özelliği her türlü ten renginde harika gözükmesi. Her zevke göre bir sarı tonu bulmak da mümkün. İster bir süredir hayatımızda olan neon trendini örnek alıp parlak bir sarı giyin isterseniz daha pastel tonlara yönelin, hepsi gözleri üzerinizde toplayacak.

3. Leopar



Bikini modası doğal bir gelişim süreci olarak moda dünyasının bütününden etkileniyor. Bu sezon hayvan desenlerini ne kadar çok gördüğümüzden sık sık bahsetmiştik. Yılların klasiği leopar tekrardan karşımıza çıkıyor ve gitmeye niyeti yok gibi. Uzun zamandır aklınıza gelmeyen leopar desenli bikininizi dolabınızın derinliklerinden çıkarmak için iyi bir fırsat!

4. Bluz gibi mayolar/bikiniler



Bizim en sevdiğimiz trendler arasına giren bluz bikiniler hem çok şık hem de çok fonksiyonel. Plaj partilerinin vazgeçilmezi olan bu parçalar bavul yükünüzü de bir hayli hafifletecek. ister bikini olarak isterse altına jean şort giyerek kombinleyebileceğiniz bu parçalar tatillerin kurtarıcısı olmaya aday. Aynı şeyi tabii ki mayonuzu body olarak giyerek de yapabilirsiniz.

5. Retro akımı



Ekoseler, pötikareler ve daha nicesi… Bu yıl 90’ların geri dönüşünü izledik. Bu dönüşü o kadar sevdik ki plajda da bırakmaya niyetimiz yok. Yüksek belli bikini altlarından daha formlu bikini üstlerine kadar, hem desen hem kalıp olarak retro tercih etmeniz plajda bütün gözleri üzerinizde toplayacak.

6. Fiyonklar



Fiyonk detaylarını bu sezon hemen her markanın tasarımlarında görebiliyoruz. Klasik göğüs ortası fiyonkundan çok omuz üstü fiyonkları tercih edip farklılık yaratabilirsiniz. Bu fiyonkların bir diğer özelliği de oldukça fonksiyonel olmaları. Kendi bedeninize ve yaratmak istediğiniz silüete göre fiyonkların sıkılığını ayarlayabiliyorsunuz.

7. Kemer ayrıntıları



2019 koleksiyonlarında uzun zamandır görmediğimiz bir kemer eklentisi görmeye başladık mayolarda. Bu kemerler tek bir şerit olarak da karşımıza çıktı tamamen ayrı bir aksesuar olarak da. Sizin de zevkinize hitap ediyorsa bu sezon hemen bir tane edinin!

8. Derin kesim bikini altları



Bikinileri karnımıza kadar yükselttik ve kesimleri iyice derinleştirdik. Bir süredir bikini dünyasını domine eden bu kesimin en büyük özelliği bacaklarımızı olduğundan kat kat uzun göstermesi.

9. Nakış işi



Nakış her kumaşa getirdiği karakter ve rengi bu sezon plajlara getiriyor.