Bacakları uzun göstermenin yolları

Ünlü isimlerden bacakları uzun gösterme tüyoları...

1- Olivia Palermo'nun sıkça başvurduğu bir hile bacakları saran çizmeler ve mini etekler. Bacak boyunuzu daha uzun göstermek istiyorsanız ve bacaklarınız çok kalın değilse bu yönteme başvurabilirsiniz.

2- Derin yırtmaçlarla bacaklarınızı sütun gibi gösterebilirsiniz. Beyonce'un sıkça başvurduğu yöntemlerden birisi...

3- İspanyol paça pantolonlar 2017 bahar modasının gözdelerinden. Dar kesim bir ispanyol paça ile tam anlamıyla bir sihirbazlık yapabilirsiniz. Unutmamanız gereken nokta ise ispanyol paçayı topuklu ayakkabı ile giymeniz gerektiği...

4- Nude tonlarında bir stiletto bacak boyunuzu daha uzun gösterecektir. Gigi Hadid bu yöntemi sıkça kullananlar arasında.

5- Kendal Jenner ise çizgilerin gücünden faydalanıyor. Çift renkli pantolonlarla bacak boyunuzu daha uzun gösterebilirsiniz. Eğer kısa boyluysanız çizgili pantolonları topuklu ayakabıyla denemenizde fayda var...