90’lardan Kopup Gelen Neon Trendi

Kışın neon giymek mi? Artık buna şaşırmayın çünkü bu sezonun en büyük trendlerinden bir tanesi de işte bu neon renkler. Neden en renkli ve canlı giysilerimizi giymek için yaz gelmesini bekleyelim ki? Siz de eğer trendleri takip ediyorsanız neon trendinin son 6-7 aydır hayatımıza çaktırmadan giriş yaptığını farketmişsinizdir.

Her şey naylon kumaşı ile de bilinen ünlü moda evi Prada’nın 2018 koleksiyonunda neon renkler kullanmasıyla başladı. Bunun hemen arkasından Kim Kardashian özel tasarım neon yeşili bir iki parça ile poz verdi. İşte o andan itibaren bu çok sevilen 90’lar akımının geri geleceğinden emin olduk. Bu trend benim için çok iddialı, fazla parlak diyenleri duyar gibiyiz. Bizler de altından kalkmasının zor olduğunun farkındayız. Öyle ki bu trendde trafik ışığı gibi olmakla şık görünmek arasında gerçekten ince bir çizgi var. Neon nasıl giyilir öğrenmek için okumaya devam edin.

Sıradan eşofmanları neon bir şişme mont ile kombinleyin

Neon yolculuğunuza sakin sakin başlamakta fayda var. Önünüze basit am etkili bir örnek çıkarmak istedik. Gigi Hadid’in bu çabasız ama farklı görüntüsü size neon rengi konusunda ilham verebilir. Basit siyah bir eşofman ve bir crop top’un üzerine alacağınız neon renk bir şişme mont sizi sıradanlıktan kurtaracaktır. Buradaki tüm olay kontrast yaratmakta. Doğru parçaları seçip kendi çizginizi kattığınızda altından kalkacaksınız. Ayrıca çok fazla düşünmenize de gerek kalmayacak, sadece uyumlu pantolonları bulsanız yeter.

Bu kış statement ceketler konuşacak



Nedir bu statement ceket dediğinizi duyar gibiyim. Statement ceket veya kabanlar bir kıyafetin üzerine giyildiğinde en çok dikkat çekmesi istenen uzun paltolara deniyor. Kendi başına bir kıyafeti kaldırabilecek ve yönlendirebilecek bir nitelikte olması lazım. Bu sezon bu tarz kabanları her yerde görüyoruz, peluş paltolardan tutun da kaşelere kadar. Peki neon trendi ve statement kaban trendini kombinlemeye ne dersiniz? Eğer siz de neon akımı konusunda daha ılımlıysanız ve renkleri kullanmaktan korkmuyorsanız, kendinize neon renklerden oluşan uzun bir kaban edinebilirsiniz. Tekrardan hatırlatalım, içine giyeceğiniz kıyafetleri sade tutmakta fayda olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi sirkte gibi görünmemek için yakalamamız gereken bir denge olduğunu unutmamalıyız.

Monokrom kombin



Monokrom dediğimiz şey aslında baştan aşağı tek renk giyinme olarak özetlenebilir. Sizin fotoğrafta görüldüğü gibi baştan aşağı Yeezy giyinmeye imkanınız olmayabilir ama baştan aşağı neon trendi bir hayal değil. Hayal olmasa bile altından kalkması iddialı bir görüntü olduğunu söylemekte fayda var. Daha uygun fiyatlı alternatifler araştırabilir, hatta bir adım ileriye gidip kendi kumaşınızı alıp iki parça neon kıyafetinizi dikebilirsiniz. Makyaj ve saç konusunda hiç olmadığınız kadar sade kalmanızı tavsiye ediyoruz. Bu görüntüyü palyaço kostümünden, yüksek moda seviyesine saç ve makyajı dikkate almadan taşıyamazsınız.

Neon mavi + Neon yeşil = Unutulmaz ikili



Monokromdan bahsettik, biraz da duokromdan bahsedelim. Bu iki renkten oluşan kombin neon olmasına fazla iddialı durmuyor. Bunun sebebi yeşil ve mavinin kışa daha uygun soğuk renkler olması. Siz de bu duokrom görüntülerden hoşlanıyor fakat kışın ortasında fazla iddialı gözükmekten çekiniyorsanız neon mavi ve neon yeşil ikilisine yönelebilirsiniz. Hoş bir birliktelik yakalayan bu ikili özellikle açık tenlilere inanılmaz yakışacaktır. Baştan aşağı iki renk de size göre değilse neon mavi ve neon yeşil renklerinin kullanıldığı bir fular ya da çanta başlangıç için işinizi görecektir.

Baştan aşağı siyah giyinenler ne yapmalı



Herkesin çevresinde baştan aşağı siyah giymesiyle ünlü olan biri vardır. Eğer yoksa o kişi sizsiniz demektir. Eğer siz de siyahtan vazgeçemeyenlerdenseniz ama neon akımını da beğenmekten kendinizi alıkoyamıyorsanız sizin için bir önerimiz var. Aksesuarlardan yardım alın. Abartmak zorunda değilsiniz. Sonuç olarak moda kendini iyi hissetmekle ve asıl seni yansıtmakla alakalı değil mi? Sizi mutlu edecek küçük bir neon aksesuar hem şık görünmenizi sağlayacak hem de sizi tarzınızdan fazla uzaklaştırmayacak.

İngiliz kraliyet ailesinden ilham alın



İngiliz kraliyet ailesi ve neon akımı ne alaka diyecek olursanız size Prenses Diana ve onun izinden giden Meghan Markle’ı göstermek isterim. Bu ikili kıyafet seçimleriyle oldukça öne çıkan yüzler oldular. En iddialı kombinlerinden bir tanesi de bu duokrom kırmızı ve mor birleşmesiydi. Prenses Diana’nın kırmızı bolero stili tercih ettiği ceketi Meghan Markle uzun bir kabanla değiş tokuş. İyi de yapmış. Hem statement bir kaban tercih edip son modaya uymuş hem de politik bir mesaj göndermiş bu sayede. Ne dersiniz sizce de kraliyet stili ilham almalık değil mi?

Sıkıcı bir kıyafete renk katın



Kaliteli birkaç parça neon aksesuarla en sıkıcı kıyafetlerinize bile renk ve stil katabilirsiniz. Neon ve metalik detayları brilikte doğru bir şekilde kullanırsanız çarpıcı bir etki yaratabilirsiniz. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız tamamen gri bir kombin ile tek bir neon aksesuar kullanmanızı önerebiliriz, özellikle neon çanta veya neon bir stiletto ile işe başlayabilirsiniz.

Neon + Parlak siyah = Klasik ikili



Her zaman elegant görünmeyi seven biriyseniz ve klasiklerden kolay kolay şaşmıyorsanız sizin için de bir önerimiz var. Chanel yaptıysa siz de yapabilirsiniz. Chanel 70’lerin rock’n roll havası ile parlak siyahı yani vinil kumaşı birleştirmişti. İşin sonucunda kaliteli kumaşlar ve doğru oran ile oldukça şık bir görüntü ortaya çıktı. Siz de bir Chanel hayranıysanız ama yenilik arıyorsanız siyah vinil kumaş ve neon ikilisi ile işe başlayabilirsiniz

Beyaz aksesuarlar neonun etkisini azaltır



Eğer kendinizi fazla doz neon almış gibi hissediyorsanız hemen beyaz bir aksesuara başvurmalısınız. Neon renk kabanınızı bu sefer biraz hafifletmek için beyaz bir atkı ve eldivenler iş görecektir. Bu sadece neonun etkisini azaltmakla kalmayacak aynı zamanda kombininizi daha pahalı ve şık gösterecektir.

Klasik formdaki bir eteği neon tonlarla canlandırın



Klasik diz altı etekleri şık buluyor ve sık sık tercih ediyorsanız bu önerimiz tam size göre. Neden bu sefer vazgeçilmez siyah midi eteğinizi neon bir renk olanıyla değiştirmiyoruz? Bu görüntü tarzınızdan ödün vermeden neon akımına uymanızı ve şıklığınızdan hiçbir şey kaybetmemenizi sağlayacak. Bu fotoğrafta da güzel bir örneğini gördüğümüz gibi neon sarısı bir eteğin üzerine alacağınız salaş bir sweatshirt dengeyi yakalamanızı sağlayacaktır. Altına da stiletto yerine spor ayakkabı tercih etmenizi öneririz. Böylece daha sakin bir görüntü ortaya çıkacaktır.

Aynı tonları kullanın



Kalbinizdeki neon canavarı dışarı çıkmak istiyor ama beyniniz biraz daha sakin kalmanız gerektiğini söylüyorsa güvenli bir neon tonu olan maviyi tercih edin ve iddialı bir tulumu daha pastel tonlarda bir kaban ile kombinleyin. Fazla takıdan ve makyajdan uzak durun, ayakkabı seçiminiz de sade olsun. Böylece hem dengeyi yakalamış hem de içinizdeki renk aşkını ortaya koymuş olursunuz.

Baştan aşağı siyah giyinenlere bir başka yöntem



Statement ceketler için dediklerimizi hatırlıyor musunuz? Aynısı pelerinle ve pançolar için de geçerli. İlkokullu gibi gözükmeden panço giymek için de oldukça iyi bir seçim yapmak gerekiyor. Neon tonlarında modern çizgili bir pançoyu tamamen siyah kıyafetinizle birleştirirseniz oldukça şık bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Blazer içine neon boğazlı kazak giyin



Bu görüntü açık ara favorilerimizden bir tanesi. Bir yanda sezonun modası ekoseli blazer ceket diğer yanda boğazlı kazak. İşte bunlar neon ile birleştiğinde ortaya çıkan görüntüyü sevmeme ihtimalimiz yok denebilir. Altına ister takımın pantolonunu ister kot tercih edin oldukça şık ve farklı görüneceksiniz. Bu kombini şıklaştırıp sporlaştırmak sizin elinizde. Takım pantolon ve stilettolar ile çarpıcı bir ofis/ gece görünümü yakalayabilecekken; kot pantolon, spor ayakkabılar ve küçük bir sırt çantasıyla havalı bir günlük görünüm yakalayabilirsiniz. Hemen gidin ve kendinize bir neon kazak edinin, ne zaman lazım olacağı belli olmaz gibi!

Diva stili



Blair Waldorf aradan yıllar geçmesine rağmen bize stil dersleri vermeye devam ediyor. Elegant stilinize kırmızı bir şapka ve belki de kabanınızın altından gözükmesine izin verdiğiniz aynı tonda kırmızı bir etek ile hareket katın. Böylece kabanınızı çıkardığınızda bir sürpriz efekti de doğar. Bizim önerimiz kabanı ve kıyafetin geri kalanını gri ve siyah tonlarından seçmeniz. Böylece yarattığı kontrast daha etkileyici olur.

Ekstrayım ve bunu biliyorum diyenler için



Kürkler, hayvan desenleri, neonlar… Moda dünyası gerçekten bu sezon asla iddiasını kaybetmiyor değil mi? Eğer siz de iddianızı hayatınız boyunca kaybetmeyenlerdenseniz bir adım öne çıkıp hayvan desenli kürkünüzle baştan aşağı neon bir tulumu kombinleyin. Evet zor ama taşıyabileceğinizden eminseniz gerçek bir moda anı yaratmış olursunuz. Bizim önerimiz tulumun daha bol ve sportif tarafta kalması. Böylece birbiriyle kontrast yaratan renklerin yanında kontrast yaratan formlar da olacak. Zaten iki feminen ve şık form bu renklerde kullanıldığında baygınlık geçirtebilir, aman dikkat!

Baştan aşağı neon şık da olabilir



Baştan aşağı neon kullanımını Kim Kardashian’ın oldukça iddialı bir versiyonunda görmüştük. Peki ya bu halini nasıl buldunuz? Üzerinize dikilmiş gibi duran, iyi oturan bir takım elbisenin başaramayacağı bir şey yok işte. Kaldırması zor neon lime renginde bile harika gözüküyor Blake Lively. Tekrardan hatırlatmakta fayda var, Blake Lively’den örnek alın, saçınızı ve makyajınızı sade tutun. Zaten bütün odak neon olmayacaksa neon giymenin ne anlamı var öyle değil mi?

Alışıldık bir üst, alışılmadık renk



Bu kıyafeti birkaç sağlam sebep yüzünden sevdik diyebiliriz. Oldukça çabasız, günlük ama bir o kadar da eğlenceli. Herkesin dolabında olan iyi bir kot pantolon ve trençkotunuzla yaratabileceğiniz oldukça kolay ve pratik bir kombin bu. Bu sabah giyinirken klasik kazağınızı geri bırakın ve neon kazağınızı giyin!

Sweatshirtler ve bisiklet şortları



Bu ikili 90’lardan günümüze inanılmaz bir dönüş yapıp kendini kabul ettirdi. Peki ya bunları neon akımına uyarlasak? Siz de Kim Kardashian gibi sade bir bisikletçi şortu ile iddialı ve parlak neon bir sweatshirtü veya montu kombinleyebilirsiniz.