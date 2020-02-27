2020 İlkbahar/Yaz sezonunun belirleyici 6 ayakkabı trendi

Dünyamızın geldiği noktada gerçekten daha fazla ayakkabıya ihtiyacımız var mı? Moda endüstrisi de bu konuda ciddi kafa yoruyor olacak ki klasiklere dönüş, dayanıklılık, her şeyle giden ayakkabılar, 7/24 kullanılabilirlik bu sezonun ayakkabı trendlerini belirliyor.



İşte 2020 ilkbahar/yaz sezonunda ayağımızdan düşmeyecek ayakkabı modelleri



Loafer

Klasiklere dönüşten bahsetmişken loafer olmazsa olmaz. Zamansız "nerd" görünümün anahtar parçalarından loaferlar yeni sezonda moda devlerinin vazgeçilmezlerinden bir tanesi oldu. Yepyeni, modern, fütüristik versiyonlarıyla önümüzdeki İlkbahar/Yaz sezonuna damga vuracağa benziyor.

Flatform Rahatlığından vazgeçemeyen yüksek topuk düşkünleri için sezonun en tatlı trendi flatformlar. Simone Rocha'nın yüksek rafya tabanlı sandaletleri, Fendi'nin retro parmak arası pembe terlikleri, Giambattista Valli'nin sabahtan akşama gününüzü kurtaracak taş aksesuarlı saten pabuçları bu havalı trendi resmileştiriyor. Yazlık çizmeler Kim demiş çizmeler kış için diye. Söz konusu zamansızlıksa çizmelerimizi baharda da giyebilmeliyiz değil mi? Büyük moda evleri de böyle düşünüyor olacak ki hem sonbahar hem de ilkbahar sezonlarında rahatça kombinleyebileceğiniz çizme tasarımları sunuyorlar. Gladyatör sandaletleri Gladyatör sandaletler aslında son birkaç sezondur görünüp görünüp kayboluyor. İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda Valentino'nun ve Dior'un halat sandeletleri, JW Anderson'ın espadrilimsi ve tabii ki Isabel Marant'ın süet gladyatörleri bu sokak trendinin hiçbir yere gitmediğinin işaretini veriyor.