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2019 yazının takı trendleri

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İşte bu yazın takı trendleri...

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2019 yazının takı trendleri
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Sallanan geometrik küpeler

Geometrik şekiller bu sene gösterişli küpelerde kendine yer bulacak.

Zincir küpe ve kolyeler

Kalın zincirli kolyeler ve küpeler birçok kıyafetinizle kullanabileceğiniz şık parçalar olarak yazın karşımıza çıkacak.

Deniz kabukları yeniden sahnede!

Kıyafetlerde ve hatta ayakkabılarda karşımıza çıkan deniz kabukları takıda da yerini alıyor.

Büyük ve kalın yüzükler

Büyük yüzükler bu sezon her zamankinden daha göz alıcı…

İnce ve yan yana bilezikler

Kat kat kullanılan kolyelerden sonra cuff denilen bilezikler de bir arada takılmaya başlandı.

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