2019 İlkbahar-Yaz çocuk giyim trendleri

İlkbahar-Yaz 2019 bebek ve çocuk modasının trend parçaları belli oldu. Önümüzdeki yaz tasarımlarda rahatlık ve doğal malzeme kullanımı önce çıkacak...

Türkiye’de uluslararası platformda bebek ve çocuk hazır giyim sektöründe yapılan önemli fuarlardan biri olan 35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı yarın sona eriyor. Fuara önemli isimler de konuşmacı olarak katıldı. Onlardan biri, moda ve stil araştırma şirketi WGSN'nin Çocuk Giyim Editörü Allison Goodfellow-Ash…

Ash, fuarda, 2019 yılında özellikle örme ve terleme karşıtı kıyafetlerin hakim olduğunu söyledi. Bol, rahat, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen kıyafetlerin de öne çıkacağının altını çizdi.

Vintage, geleneksel, doğa ve dış giyimde de bu mesajların uygulandığını belirten Allison Goodfellow-Ash, trendlerden de şöyle bahsetti: “2019 yılında yetişkin modasından etkilenen kreasyonlar bulunuyor. Bebek ve çocuklar için özellikle toprak ve mavi gibi sakin renkler tercih edilecek. 80'lerden kalma vintage esintileri, baskılar ve sloganların bol bol kullanıldığı kıyafetlerde, deniz ve güneşin tonlarıyla birlikte deniz canlılarının görselleri bol bol yer alıyor. Spor kıyafetlerde ise 90'lar modası göze çarpıyor. Erkek çocukları için 80'ler klasik motorcu tarzı kot ceketlerde yeni renkler ve vintage havasını artırmak için baskılar kullanılıyor. Bunların yanı sıra kız çocukları için yine 90'lar Miami'sinden etkilenerek hazırlanan şortlar ve şapkalar mevcut.”

Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen güneş ve kova şapkaları, çiçek desenli gözlüklerin de yakın zamanda piyasada olacağını belirten Ash, geri dönüştürülen malzemeler kullanılarak üretilen ürünlerin önümüzdeki sezonun en önemli ürünlerinden olması beklendiğini de söyledi.