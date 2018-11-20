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2019 gömlek trendlerinde öne çıkanlar

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Yüzyıllardır hayatımızda olan gömlekler her ne kadar erkeklerle özdeşleşmiş olsa da, günümüzde erkeklerin tekelinden çıkıp, kadınların gardırobuna girdi.

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2019 gömlek trendlerinde öne çıkanlar
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Ama ne girmek... Klasikleşmiş görünümü gitti, yerine bambaşka stiller, bambaşka modeller geldi.

Gömlekler, yıllar içinde sezon trendlere ayak uydursa da her daim klasik görünümünü korumayı başarmıştı. Ta ki 2018-2019 sezonuna kadar. Daha çok iş dünyasının vazgeçilmezi olan gömlekler, şimdiye kadar ya kalem eteklerle, ya takım elbise içine ya da jean pantolonlarla tercih edildi.

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Ama artık gömlekler tek başına bir stil oluşturmanıza yardım edecek kadar zengin bir imaja sahip.

Tarihi eski Mısır’a dayanıyor

Gömlek ilk olarak eski Mısır’da ortaya çıkmış. O dönemlerde sadece soylular giyiyormuş ve şimdiki görünümünün aksine diktörtgen bir keten parçası olarak tasarlanıyormuş. Eski Mısır’dan sonra Ortaçağ Kraliyet ailelerinin sembolü olmuş.

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16. yüzyılda bu diktörtgen parçaya danteller, fırfırlar eklenmiş başka bir havaya bürünmüş. 18-19’uncu yüzyıllarda yakalar katman katman olmuş. Aslında ilk kez bu dönemlerde yakanın bir gömlek için ne kadar önemli olduğunu anlamışlar ve gömlek üretirken hep yaka koymaya başlamışlar…

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Moda dünyasına girişi 1920’ler

Gömleklerin moda dünyasına ilk girişi ise 1920’lerde başladı. Örneğin renkli gömlekler o dönemlerde ortaya çıktı. Hollywood filmlerinin etkisiyle 1960'larda üste oturan modeller popüler olurken 1980’lerde farklı kumaşlardan üretilen ilginç gömlek modelleriyle karşılaştık. 1990’lar ve 2000’ler ise gömleğin iyiden iyiye bir moda parçasına dönüştüğü yıllardı…

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Gömlek demeye şahit lazım

Gelelim günümüze… Gömlek artık gömlek olmaktan çıktı. Omuzları açık, fırfırlı, dik yakalı, dekolteli, tunik formunda, belden bağlamalı, elbise şeklinde karşımıza çıkıyor. Sokak stiline baktığınızda ise daha çok ‘Boyfriend Shirt’ olarak da bilinen oversize modeller oldukça popüler. Özellikle beline takacağınız bir kemer ve yüksek ökçe ayakkabılarla kombinlendiğinde ortaya feminen bir görünüm çıkıyor…

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Sokak stilini etkisi altına aldı

Son yıllarda ise jean-gömlek kombinleri kadınların favorisi. Artık sadece iş hayatında değil, kırmızı halı stillerinde, galalarda, özel davetlerde de spor şık kombinler çok tercih ediliyor. Sokak modasında ise şu sıralar yüksek bel, maksi eteklerle ve pantolonlarla yapılan stiller beğeni topluyor. Hatta moda haftalarında bile sık sık gömlekler ön plana çıkmaya başladı…

 

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