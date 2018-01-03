2018’in kız çocuk moda trendleri

Kombin seçiminde titiz olan kız çocukları en az anneleri kadar şık ve güzel giyinmeye meraklı. Küçük yaşlarda başlayan giyim merakı kız çocukları arasında bir moda akımı yarattı. Peki, 2018'de stil ikonu kızlarımız nasıl giyinecek? 2018’in birbirinden şık moda trendleri…

Deri ceketler

Hangi yaşta olursa olsun her çocuğun her zaman giyebileceği bir ceket, deri ceket!

Trençkot



Her zaman ikon ve klasik olmak isteyenlerin tercihi trençkotlardan yana.

Hayvan desenleri



Mini etekten bluza kadar her kıyafette bulunan hayvan desenleri artık oldukça moda.

Metalik renkler



Metalik renkler hayatımıza gireli 2 yıl oldu. Pantolondan ayakkabıya kadar her alanda kullanılan bu renkler tabii ki moda ikonu kızlarımızla 2018’de de trend olacak.

Parıltılı kıyafetler



Bir kadının hayatının her alanında parıltı bulmak mümkün. Parıltı küçük yaşlardan hayatımıza defter, yastık, sırt çantası gibi birçok alanda girdi. Peki neden kız çocuklarının kıyafetlerinde olmasın?

Kaşmir



Kız çocukları da artık moda ikonu olduğuna göre kaşmir kazaklari kaşmir kabanlar giymek onlarında hakkı.

Spor kıyafetler



Spor giyinmenin yaşı yoktur. Giydikleriniz ile farklı tarz yaratarak dikkat çekici olmak sizin elinizde. İşte sportif bir moda akımına uyan kızımız…

