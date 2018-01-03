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2018’in kız çocuk moda trendleri

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Kombin seçiminde titiz olan kız çocukları en az anneleri kadar şık ve güzel giyinmeye meraklı. Küçük yaşlarda başlayan giyim merakı kız çocukları arasında bir moda akımı yarattı. Peki, 2018'de stil ikonu kızlarımız nasıl giyinecek? 2018’in birbirinden şık moda trendleri…

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2018’in kız çocuk moda trendleri
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Deri ceketler 
Hangi yaşta olursa olsun her çocuğun her zaman giyebileceği bir ceket, deri ceket!

Trençkot

Her zaman ikon ve klasik olmak isteyenlerin tercihi trençkotlardan yana.

2018’in kız çocuk moda trendleri

Hayvan desenleri

Mini etekten bluza kadar her kıyafette bulunan hayvan desenleri artık oldukça moda.

Metalik renkler

Metalik renkler hayatımıza gireli 2 yıl oldu. Pantolondan ayakkabıya kadar her alanda kullanılan bu renkler tabii ki moda ikonu kızlarımızla 2018’de de trend olacak.

Parıltılı kıyafetler 

Bir kadının hayatının her alanında parıltı bulmak mümkün. Parıltı küçük yaşlardan hayatımıza defter, yastık, sırt çantası gibi birçok alanda girdi. Peki neden kız çocuklarının kıyafetlerinde olmasın?

Kaşmir

Kız çocukları da artık moda ikonu olduğuna göre kaşmir kazaklari kaşmir kabanlar giymek onlarında hakkı.

Spor kıyafetler

Spor giyinmenin yaşı yoktur. Giydikleriniz ile farklı tarz yaratarak dikkat çekici olmak sizin elinizde. İşte sportif bir moda akımına uyan kızımız…

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