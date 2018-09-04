2018 sonbahar trendi: Neon renkler

2018 sonbahar trendlerinde neon renkler ön plana çıkıyor. İçinizi ısıtacak neon renkler, 2018 sonbahar modasına damgasını vuracak.

2018 sonbahar sokak modasında, neon renkler ön plana çıkmaya başladı. Ayakkabı ve kabanlarda neon renk uyumu kombinlerin ana temasını oluşturuyor.

Modaya yön veren ünlü markalar, 2018 sonbahar trendlerinde neon renklere yer verdi.

Sonbahar ruhunu yansıtan sıcak renk tonları, ünlüler tarafından da çok sevildi.

Sarı, yeşil, pembe, turuncu ve mavi tonları, sonbahar trendlerinde ön plana çıkan renkler arasında yer alıyor.

Neon renkli parçalar, kıyafeti ön plana çıkarır, iddialı bir görünüm oluşturur. Bütün dikkatleri üzerinize çeker.

Neon parçaları kombinlerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Tercih ettiğiniz kıyafetler renkleriyle ön plana çıkmalı.

Sadeliği, canlı renklerle buluşturarak iddialı kombinler oluşturabilirsiniz.

2018 sonbahar modasında neon çanta ve ayakkabı modellerini, kabanınıza göre kombinleyebilirsiniz.

2018 sonabahar modasında neon renkler yaz ruhunu yeniden yaşatıyor.

Neon ceketler, çantalar, kazaklar ve ayakkabılar ile sonbahar sezonunu renklerin enerjisiyle yaşayabilirsiniz.

Enerjik neon sarılar size genç bir görünüm kazandırır.

Neon parçalarda renk uyumunu yakalamak için parçalar arasındaki renk tonlarının aynı olması gerekir.

Farklı renk tonlarını da dilerseniz aynı anda kullanabilirsiniz. Burada önemli olan, renklerin birbiriyle bir ahenk içinde olması.Örneğin; mavi ve toprak tonları ile doğal br şıklık yakalayabilirsiniz.

Dilerseniz tek bir parça ile de neon bir şıklık yaratabilirsiniz.

Neon renkli kabanlar ile kıyafetin odak noktasını, tek bir parça üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz.

İşte ünlülerin neon stilleri...

Sarah Jessica Parker

Victoria Beckham

Jennifer Lopez

Blake Lively

Rihanna

Kim Kardashian