banner107
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
24 0
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
107 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
38 0
Lefkoşa toza dumana boğuldu
Lefkoşa toza dumana boğuldu
28 0
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
80 0
Renault'tan coupe formlu bir SUV
Renault'tan coupe formlu bir SUV
41 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
53 0
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
309 0
banner82
banner147

2018 sonbahar trendi: Neon renkler

banner27

2018 sonbahar trendlerinde neon renkler ön plana çıkıyor. İçinizi ısıtacak neon renkler, 2018 sonbahar modasına damgasını vuracak.

2018 sonbahar trendi: Neon renkler
banner137

2018 sonbahar sokak modasında, neon renkler ön plana çıkmaya başladı. Ayakkabı ve kabanlarda neon renk uyumu kombinlerin ana temasını oluşturuyor. 

green socks and heels ile ilgili görsel sonucu

Modaya yön veren ünlü markalar, 2018 sonbahar trendlerinde neon renklere yer verdi. 

Moda ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Sonbahar ruhunu yansıtan sıcak renk tonları, ünlüler tarafından da çok sevildi. 

 rahat stiletto ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

 

Sarı, yeşil, pembe, turuncu ve mavi tonları, sonbahar trendlerinde ön plana çıkan renkler arasında yer alıyor. 

GÃ¶rsel sonucu

Neon renkli parçalar, kıyafeti ön plana çıkarır, iddialı bir görünüm oluşturur. Bütün dikkatleri üzerinize çeker. 

palto ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Neon parçaları kombinlerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Tercih ettiğiniz kıyafetler renkleriyle ön plana çıkmalı. 

mettre avec un haut jaune ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Sadeliği, canlı renklerle buluşturarak iddialı kombinler oluşturabilirsiniz. 

outfit sueter rosa neon ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

 

 

2018 sonbahar modasında neon çanta ve ayakkabı modellerini, kabanınıza göre kombinleyebilirsiniz. 

2018 sonabahar modasında neon renkler yaz ruhunu yeniden yaşatıyor. 

Neon ceketler, çantalar, kazaklar ve ayakkabılar ile sonbahar sezonunu renklerin enerjisiyle yaşayabilirsiniz. 

ã³ã³ãã¼ã¹ ã¹ãã¼ã«ã¼ ãã¤ã«ãã ã³ã¼ã ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Enerjik neon sarılar size genç bir görünüm kazandırır. 

long yellow coat outfits ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Neon parçalarda renk uyumunu yakalamak için parçalar arasındaki renk tonlarının aynı olması gerekir. 

GÃ¶rsel sonucu

 

Farklı renk tonlarını da dilerseniz aynı anda kullanabilirsiniz. Burada önemli olan, renklerin birbiriyle bir ahenk içinde olması.Örneğin; mavi ve toprak tonları ile doğal br şıklık yakalayabilirsiniz. 

GÃ¶rsel sonucu

Dilerseniz tek bir parça ile de neon bir şıklık yaratabilirsiniz. 

Ð¿Ð°Ð»ÑÐ° 2016 ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

 

Neon renkli kabanlar ile kıyafetin odak noktasını, tek bir parça üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz. 

london fashion week 2017 street style ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

  

İşte ünlülerin neon stilleri...

 

Sarah Jessica Parker

KÄ±rmÄ±zÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Victoria Beckham

Victoria Beckham ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

orange pants and blue shirt ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Jennifer Lopez

 brightest pink in the world ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Blake Lively

womens power suit 2015 ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Rihanna

GÃ¶rsel sonucu

Kim Kardashian

GÃ¶rsel sonucu

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.