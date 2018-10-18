2018 Sonbahar Kış Erkek Moda Haftalarında Öne Çıkan Trendler

Kış mevsiminin yerini bahar havasına bırakmasına iki ay kala önümüzdeki kış sezonunun defileleri geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Yerini koruyan trendler kadar, farklı kodlara sahip trendler de gün yüzüne çıktı. Kahve tonlarından ekoselere, ezberimizde kalan parçalar tüm hızıyla yeni döneme geçiş yaparken kırmızının yakıcı tonu koleksiyonlar arasından göz alıcı geçişini tamamladı. 80’ler ruhu ise bir adım ileri gitmek yerine 70’ler dönemine dönüş yapmayı tercih etti.

Ateş Kırmızısı

Kırmızının en cesur tonları, sıcak bir kış sezonu vadediyor. Genellikle toprak tonlarıyla gücünü hafiflettiğimiz kırmızı yeni sezonda geri planda kalmayı reddederek dominant bir etki yaratıyor. Özellikle paltolar ve montlarda tercih edilen kırmızı gösterişsiz şıklığın gidişatını tek bir parça ile tamamen ters yöne çeviriyor. Eğer cesur renkleri kullanmak konusunda açık bir görüşe sahipseniz önümüzdeki sezon tercihinizi ateş elementinden yana kullanabilirsiniz.

Daima Ekose

Kış döneminin zamansız kumaşı ekose, tavrını hiç bozmadan 2018 kış sezonu içinde yerini sabitlemiş durumda. Geçmişin klasik izlerini taşıyan ekose yenilenen sezona pastel tonlarla adapte olurken gömleklerden pantolonlara kadar geniş bir oyun alanına sahip.

Sezon Yıldızı Kazaklar

Kazaklar önümüzdeki sezon hiç olmadığı kadar popüler ve dikkat çekici. Slogan desenlerden sanatsal dokumalara kadar en sade kombinlerin arasında bile fark yaratacak kadar güçlü tasarımlarla şekillenen kazaklar Hermés’ten Paul Smith’e kadar pek çok markanın favorisiydi. Serin havaların mükemmel kurtarıcısı kazak, önümüzdeki sezon gardırobunuzda hiç olmadığı kadar geniş bir alanı hak ediyor.

Puffer Montlar ile Yumuşak Geçiş

Puffer montlar kayak döneminin yakın markajında olan bir parça olmasına rağmen ilerleyen sezonda dağ havasını şehrin sokaklarına taşıyacak gibi görünüyor. Sportif kodlara sahip olmasına rağmen son birkaç sezondur kuralların yıkıldığına şahit olduk ve bu asi tavırla birlikte puffer montlar sadece casual tercihlerin tekelinden çıkmayı başardı.

70’lerden İlhamla Kahverenginin Dönüşü

Kahve tonları vazgeçilmez yerini korumaya devam ederken ardımızda bırakmaya hazırlandığımız kış sezonuna güçlü tonlarla dahil olmuştu. Ancak 2018 Sonbahar/Kış sezonunda 70’ler döneminin izlerini taşıyan yumuşak kahveler ön planda olacak. Ton sur ton giyinmeyi seviyorsanız kahvenin bu zarif tonları size kış boyunca eşlik edebilir.

Oversize Tasarımlar Sınırları Aşıyor

Oversize tasarımlar önümüzdeki sezon da yükselişini sürdürerek varlığını katmanlarla güçlendiriyor. Artık tek bir oversize parça yerine iki veya üç parçayı birlikte kullanabilirsiniz. Genellikle fit kesimlerle dengelenen oversize tasarımlar önümüzdeki sezon bu kuraldan vazgeçerek her açıdan rahat bir siluet oluşturuyor. Tek yapmanız gereken doğru renkleri ve desenleri bir araya getirmek.

Zamansız Deri Ceketler

Kış ayları daima deri ceketler için yükseliş dönemidir. Aviator ceketler ve shearling’lerin vazgeçilmez yol arkadaşı, önümüzdeki sezon uzun pardesüler olarak da karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Nostaljik havasından çok Matrix döneminin izlerini taşıyan uzun ceketler yeni kış döneminin en cool parçası olmaya aday.