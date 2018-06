2018 Ev dekorasyonu trendleri

Söz konusu ev dekorasyonu olunca, stil ve ihtiyaç faktörü her zaman ön plana çıkar. Bu durumu ilham veren fikirlerle birleştirdiğinizde ise muhteşem sonuçlara ulaşabilirsiniz. Peki 2018 yılının trendleri ve renkleri neler? Sizin için en uygun stili ve rengi seçerek siz de evinizde harikalar yaratabilirsiniz.

YILIN RENKLERİ

Gezegenler ve yıldızlardan ilham alan bir renk

Renk kataloğu uzmanları tarafından her yıl titiz araştırmalar sonucu senenin heyecan uyandıran renkleri belirleniyor. 2018'in zirvesinde 'ultra violet' var. Yani yaygın adıyla mor rengi. Orijinal, asi ve çarpıcı bir tavra sahip olan bu renk; kozmos, gezegenler ve yıldızların yanı sıra, Prince, David Bowie gibi pop kültürün kült isimlerinden esinlenilerek seçilmiş. Hâl böyle olunca ev dekorasyonunda da bu renge kayıtsız kalınmıyor. Modadan teknolojiye, araba tasarımlarından modaya uzanan bu rengin etkisi evinizde de muhteşem bir atmosfer yaratmaya aday.

Her mevsim ihtiyacımız olan bir renk

Yeşil, bir trend ya da moda renk olmanın her zaman ötesinde olmuştur. Çünkü onun her bir tonuna her mevsim ve her yıl ihtiyacımız var. Görme gücünü artıran, sakinleştirici bir etkiye sahip bu huzurlu rengin evimizdeki yeri bitkiler kadar mobilyalar ve aksesuarlarda da ön plana çıkıyor. Ayrıca her mevsim yeşil mekanlar için bitki ve bakım ürünleri, evinizin atmosferini tamamen değiştiriyor.

Sıcak, zarif ve güven veren bir renk

Adını İtalya’da bir liman şehrinden alan, kahve ve bordo karışımı bir ton olan marsala ile ilk kez 2015 yılında Pantone'nin gözde rengi olunca tanıştık. O günden bugüne güven ve istikrarı tetikleyen bu zarif ve sıcak renk, dekorasyonda da etkisini sürdürmeye devam ediyor. En sevdiğiniz meyvenin ya da perdenizin rengi... Marsalayı hayatınıza dahil ettikçe, yaşamınızın çehresi değişecek.

YILIN TRENDLERİ

New York'tan tüm dünyaya yayıldı: Endüstriyel stil

Endüstriyel tarzı (loft stili) evinize uygulamak size çok farklı bir dünyanın kapılarını açacaktır. Endüstriyel stil ilk olarak New York’ta depo, fabrika ve stüdyo tarzı mekânların yaşam alanlarına evrilmesiyle ortaya çıkmıştı. Siz de evinizde sert hatlı metal eşyalara, beton ve tuğla görünümüne, siyah, gri, bordo ve kahverengi tonlara yer açın. Böylece daha maskülen ve cool bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.

Yeşile geri dönüş: Doğal Yaşam

Yılın trend olan ev dekorasyon stillerinden biri de doğal yaşam. Şehir hayatının karmaşası içinde huzur bulduğumuz bir liman olan evlerimiz doğadan ilham alan modern yaşam çizgileriyle çok daha güzel. Bu stilin kodlarını; ahşap, hasır, rattan malzemeler, yeşil, bej ve doğal kahve renkleri ile doğal tekstiller oluşturuyor. Evinizde bol miktarda yeşilliğe yer açmaya hazır olun.

Hayatın Renkleri: İskandinav stil

Gelelim hayatınıza renk katacak olan hayatın renklerine... Enerji veren sarı, huzurlu mavi ve ferahlık sunan yeşil… Hayat, renklerin coşkulu dansıyla daha da güzelleşmiyor mu? Dekorasyonda çoklu renk tercih ediyorsanız düz hatlar ve zarif geçişlere sahip ahşap kullanımıyla öne çıkan İskandinav stilin rehberliğinde ilerleyebilirsiniz.

Dingin Beyaz ile huzuru yakalayın

Şimdi saflık ve sükûnetin renginin doğurduğu tazelik duygusunu Dingin Beyaz ile hissetme zamanı... Üstüne bir de deniz ferahlığı varsa dünya sizin için çok daha güzel bir yer olacaktır. Beyaz, en iyi arkadaşı maviyle evlere kusursuz uyumu getiriyor. Hasır ve ahşap gibi natürel materyaller ve bej tonları ise bu uyuma keyifle eşlik ediyor.

Görkemli Işıltılar zamanı

Klasik parçalar her zaman göz kamaştıran bir estetik anlayış sunabilir. Bu zamansız yolculukta, altın renkli tasarımlar ve damask desenler size kılavuzluk edecek. Nötr tonlarda objelerin de katılımıyla, stilin güçlü tesirini daha derinden hissedebilirsiniz. Sarı metaller, amber cam ve kristal modern formlarla birleşince, ortaya kayıtsız kalınamayacak aydınlatma modelleri çıkıyor.