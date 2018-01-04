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2018 ayakkabı trendleri

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Şık bir kombinin en önemli parçalarından birisi ayakkabılar. Ayakkabılarıyla 2018 trendlerini yakalamak isteyenler için 2018 ayakkabı trendlerini bir araya getirdik.

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2018 ayakkabı trendleri
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Düz tabanlı terlikler

2017'de özellikle ünlülerin ayağında bolca gördüğümüz düz tabanlı terlikler 2018'de her yerde karşımıza çıkacak. Biraz erkeksi, biraz kadınsı ve son derece rahat.

2018 ayakkabı trendleri

Chelsea bot

Bu yıl bir çift Chelsea bot aldıysanız çok karlı bir alışveriş yaptınız demektir. Çünkü bu zamansız botlar hiç olmadığı kadar havalı. Hem de her şeyle ve çok kolay kombinlenebiliyor.

2018 ayakkabı trendleri

Büyük fiyonklar

Fırfır modasıyla birlikte hayatımıza giren fiyonklar bütün kıyafet ve aksesuarlarda karşımıza çıkıyor. Ama en çok ayakkabılarda gördük. Büyük bir fiyonk detayıyla dost düşman herkes ayaklarınıza bakabilir :)

2018 ayakkabı trendleri

Platform sandaletler

2018'de ayakkabılar ya fazla alçak ya da fazla yüksek. Ortası yok. Bacak boyunuzu büyük ölçüde uzatan platform sandaletler de büyük bir geri dönüş yapıyor.

2018 ayakkabı trendleri

Kısa sivri topuklar

Kısa sivri topuklar (kitten heels) da geri dönüş yapan ayakkabı trendlerinden bir tanesi. Özellikle kısa sivri topuklu botlar 2018 yılına damga vuracağının sinyalini şimdiden veriyor.

2018 ayakkabı trendleri

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