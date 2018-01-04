2018 ayakkabı trendleri

Şık bir kombinin en önemli parçalarından birisi ayakkabılar. Ayakkabılarıyla 2018 trendlerini yakalamak isteyenler için 2018 ayakkabı trendlerini bir araya getirdik.

Düz tabanlı terlikler



2017'de özellikle ünlülerin ayağında bolca gördüğümüz düz tabanlı terlikler 2018'de her yerde karşımıza çıkacak. Biraz erkeksi, biraz kadınsı ve son derece rahat.

Chelsea bot



Bu yıl bir çift Chelsea bot aldıysanız çok karlı bir alışveriş yaptınız demektir. Çünkü bu zamansız botlar hiç olmadığı kadar havalı. Hem de her şeyle ve çok kolay kombinlenebiliyor.

Büyük fiyonklar



Fırfır modasıyla birlikte hayatımıza giren fiyonklar bütün kıyafet ve aksesuarlarda karşımıza çıkıyor. Ama en çok ayakkabılarda gördük. Büyük bir fiyonk detayıyla dost düşman herkes ayaklarınıza bakabilir :)

Platform sandaletler



2018'de ayakkabılar ya fazla alçak ya da fazla yüksek. Ortası yok. Bacak boyunuzu büyük ölçüde uzatan platform sandaletler de büyük bir geri dönüş yapıyor.

Kısa sivri topuklar



Kısa sivri topuklar (kitten heels) da geri dönüş yapan ayakkabı trendlerinden bir tanesi. Özellikle kısa sivri topuklu botlar 2018 yılına damga vuracağının sinyalini şimdiden veriyor.