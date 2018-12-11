2018-2019 Sonbahar/Kış Modası Renk Trendleri

Dünya renk otoritesi Pantone, moda haftalarında ortaya çıkan 2018-2019 Sonbahar/Kış modası renk trendlerini açıkladı. Yılın en soğuk zamanlarıyla bütünleşmiş koyu renklerden, Sonbahar/Kış sezonunda çok da görmeye alışık olmadığımız capcanlı tonlar yeni sezonun gözdeleri. Hayatımıza canlılık katan renklerin içinden gelecek sezonun popüler ve klasik paletlerini keşfetmenin tam zamanı!

PANTONE 19-1536 Red Pear

Çekici bir derinliğe sahip koyu kırmızı olarak tanımlanan ¨Red Pear¨, adeta içinde gizli duygular bulunduran bir şarap rengi. Sonbaharın kapalı havasına oldukça yakışan bu rengi, hem gündüz hem gece kombinlerinizde kullanabilirsiniz.

PANTONE 18-1549 Valiant Poppy

¨Valiant Poppy¨ şüphesiz ki her moda haftasında etkisini gösterdi. Kırmızının bu çarpıcı ve canlı tonu, sokaklarda fark edilmeniz için bire bir.

PANTONE 18-4048 Nebulas Blue

Derin denizleri ve şafak vaktini hatırlatan romantik mavi ¨Nebulas Blue¨, 2018 Sonbahar/Kış sezonunun en popüleri olmaya aday. Mavinin farklı tonlarıyla kombinleyebileceğiniz renk, soğuk günlerde yaz mevsiminin hatırlatıcısı.

PANTONE 15-0850 Ceylon Yellow

Hoş ve çekici sarı, kendine egzotik bir dokunuş ekleyerek ortaya ¨Ceylon Yellow¨u çıkarıyor. Bu güçlü sonbahar rengindeki tasarımlar, şimdiden çok sevilmiş durumda.

PANTONE 18-0625 Martini Olive

Hoş, sofistike ve kibar yeşil, 2018-2019 Sonbahar/Kış paletine derinlik katarak ¨Martini Olive¨i çıkarıyor. Ne çok koyu ne de çok açık oluşuyla bu renk, sonbahar ve kış için yeşilin en uygun tonu.

PANTONE 16-1255 Russet Orange

Soğuk havalara biraz sıcaklık…Sonbaharın düşen yapraklarından ilham alan turuncu, 2018-19 Sonbahar/Kış renk paletindeki en canlı renklerden biri. ¨Russet Orange¨ her desende mükemmel duracağı gibi kontrast kombinlerle de muhteşem bir uyum yakalıyor.

PANTONE 18-3838 Ultra Violet

2018 yılın rengi ¨Ultra Violet¨, Sonbahar/Kış renk trendlerini de etkisi altına aldı. Mükemmel bir şekilde harmanlanmış bu saf mor tonu, derinliği ve yumuşaklığı ile güzel bir renk. Hayalperest ve yaratıcı olarak tanımlanan bu renk, tipik sonbahar kış tonlarıyla güzel bir şekilde uyum sağlayabilir.

PANTONE 15-3520 Crocus Petal

¨Crocus Petal¨ Pantone Sonbahar/Kış renk trendlerinin içindeki en açık renk olmasına rağmen aynı zamanda da en romantiği. Lavantayı hatırlatan bu soft renk, kıyafetlere ilkbahar havası veriyor.

PANTONE 15-1515 Mellow Rose

Geleneksel İngiliz tonu, beklenmeyen bir etkiyle karşımıza çıkıyor. Daha çok Londra Moda Haftası’nda baskın olan ¨Mellow Rose¨, etkileyici ve hoş bir renk. Sonbahar/Kış trendlerinin de en softu olan Mellow Rose, Pantone renk paletini biricik ve çekici yapıyor.

PANTONE 12-0740 Limelight

Sarının bu capcanlı tonu, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Pantone tarafından özellikle ¨keskin¨ olarak tanımlanan ¨Limelight¨, renk paletinin en açık ve en canlı tonlarından biri.

PANTONE 18-5025 Quetzal Green

¨Quetzal Green¨ yeşilin koyu tonlarındaki en doğru hali. Bu renk başka hiçbir renkle karıştırmamalı… Mavi ve yeşilin karışımı olarak düşünülen bu zümrüt yeşili tonu, Sonbahar/Kış sezonunun en zengin renklerinden.

PANTONE 18-2045 Pink Peacock

¨Pink Peacock¨ da Pantone renk trendleri paletindeki başka bir zengin renk. Pembenin bu etkileyici tonunun, ten renginizle muhteşem görüneceğinden emin olabilirsiniz.

PANTONE 19-4031 Sargasso Sea

¨Sargasso Sea¨, lacivertin en yeni canlanma hali. Oldukça koyu ve ilgi çekici olan bu renk, soğuk mevsimlere çok yakışıyor.

PANTONE 11-4801 Tofu

Sonbahar/Kış sezonunun kırık beyazı ¨Tofu¨ olacak. Çok canlı olmamakla beraber saf ve temiz olan bu renk, kış sezonuna aydınlık kazandırmaya geliyor.

PANTONE 14-1116 Almond Buff

Nude ve soft camel tonlarını barındıran ¨Almond Buff¨, ten rengiyle nerdeyse bire bir. Sezonun en güzel soft renklerinden biri olan bu renge, dolabınızda mutlaka yer açın.

PANTONE 14-4107 Quiet Gray

Günün her saati giyilebilen ¨Quiet Gray¨, dikkat çekmek istemeyenler için ideal. Birkaç sezondur trendlerde yerini alan bu gri tonunu, denemenizde fayda var.

PANTONE 16-1438 Meerkat

Yanık kahve tonuyla aklımızı başımızdan alan ¨Meerkat¨ şimdiden sezonun favorisi. Birçok desenle mükemmel bir uyum sağlayan Pantone Sonbahar/Kış renk trendlerindeki bu ton, sokaklarda yerini almaya hazır.