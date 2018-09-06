2018-2019 Sonbahar Kış Sezonu Saç Trendleri

Moda trendleri sık sık değişirken, hatta hızına yetişemezken bir yandan saç trendleri de kıyafetlerle yarışır hale geldi.

Biz farkında olmasak da sokakta bir çok insan oldukça belirli modelleri kullanıyor ve aynı modeli neredeyse her yerde görmeye başlıyoruz. Bundan sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan trend belirleyicilerin de katkısı büyük elbette. Peki soğuklar yaklaşırken saçlar mevsimlere nasıl uyum sağlayacak. İşte sonbahar-kış trendleri…

1. Zahmetsiz, yataktan kalkmış gibi, kendine has kaküllü bob kesimler…



Bob kesimler adeta son dönemin gözdesi. Ancak her saç türü için kullanışlı olduğu söylenemez. Bu dönem bob kesimlere kaküller ekleniyor ve fönsüz, şekilsiz doğal bir görünüm hedefleniyor. Oldukça incelikli bir kesim, bir o kadar da çabasız, doğal bir görünüm.

2. Çıkmadan önce 5 dakikanızı ayırın! Deneysel topuzlar



Klasik, sıkı ya da dağınık ama asla doğal durmayan topuzların yerini evde kısa sürede yapabileceğiniz deneysel topuzlar alıyor. İster birkaç topuzu birleştirin ister çevirin ve örüklerle süsleyin. Yaratıcı fikirler için mutlaka internetten yardım alın.

3. Rapunzel etkisi; kusursuz uzun saçlar



Her en kadar bir süredi demode olarak kabul edilse de uzun saçlar bu sezonda geri dönüyor. Uzun saç tutkunlarının bile saçlarını kestirdiği bir dönemin ardından kışın bakımlı, parlak ve doğal ve uzun saçları sık sık görmeye başlayacağız. Ancak uzun saçlarda dikkat edilmesi gereken nokta karmakarışık bir görünümden kaçınmak. Net ve bakımlı uzun saçlar!

4. En güzel zamanlar; 1990’ların aksesuarları



90’lar belki de en ikonik dönemden biri. Her şey renkli ve enerjik. Elbette saçlar da öyle. O zamanlar saçlardan eksik olmayan ancak şimdilerde ev tokası olarak kullanılan her aksesuar dışarı çıkmaya hazır. Sonbahar-kış döneminde bol bol 90’ların akseauarlarını kullanacak ve 90’ların enerjisini taşıyacağız.

5. Bohem ve sıra dışı örgüler



Örgü her dönemin kurtarıcısı. Hem şık hem de spor görünümlere kolay bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Bu sezon da örgüler hayatıızda olacak ancak bu defa biraz daha yaratıcılık ve özgünlük istiyorlar. Öne çıkmaya, tarzınızın imzası olmaya adaylar. İlham verici bu örgüleri önümüzdeki sezon mutlaka denemelisiniz…

6. Punk ruhu; Asi, dağınık ve sıra dışı



Bu tarz saçları kullanmak elbette cesaret ister. Ancak podyumlarda bolca gördüğümüz kabarık ve asi saç modelleri cesur kişilerle soğaka indiğinde gözlerimiz de alışacak bu görünüme. Rock’n roll kraliçeleri, karanlık rock barlar… Adeta bir film sahnesinden fırlamış gibi. Bu görünümü ise pin up tarzıyla birleştirerek büyük bir fark yaratabilirsiniz.

7. Asil duruş; enseden at kuyrukları



Oldukça yalın ve modern bir görünüm elde etmek için ideal seçim olun enseden at kuyrukları sonbahar ve kışın en büyük kurtarıcılarından biri olacak.

8. Parlak, renkli ya da minimal; saç tokaları



Saçları özgür bırakmak yerine tokalarla süslüyoruz. Abartıdan kaçınmak ise bu sezon için yersiz. Bir yandan 90’lar rüzgari eserken dilediğiniz saç tokasını özgürce kullanabilirsiniz.