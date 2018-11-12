2018-19 Sonbahar/Kış Güzellik Trendleri

2018-19 Sonbahar/Kış güzellik trendlerini keşfedin.
Bakışlarda Ferah Nokta
Strobing'in cilde verdiği ferah etki, önümüzdeki sezon bakışlara kayacak. Göz pınarlarına uygulanan inci beyazı, bakışları canlandırıyor ve görünümünüze anında enerjik bir etki veriyor.
Gerçek Kırmızı
Gerçek kırmızı, rorange'a kaptırdığı yerini geri kazanmak için savaşıyor. Minimal ciltlerin güçlü eşlikçisi kırmızı dudaklar klasik havası ve tüm ihtişamıyla tekrar aramızda.
Ekstra Doku
Kabaran saçlarınız varsa üzülmeyin, çünkü önümüzdeki kış dokulu ve hacimli saçlar yükselişe geçiyor. Alabildiğine krepelenmiş saçlardan tost ile volüm kazanan görünümlere, dokulu saçlar güzelliğinize hareket katacak.
Çerçeveli Gözler
Herkesin bir dönem makyajında uyguladığı yoğun göz kalemi görünümü, önümüzdeki sezon aramıza geri dönenlerden. 2018-19 kışında tüm dikkat çerçevelenen bakışların üzerinde.
Pop Renkler
Enerjik ve pop renkler enerjik ve dikkat çekici bir görünüm için birebir. Pembenin, mavinin, yeşilin en canlı tonlarıyla siz de içinizdeki yaratıcı gücü ortaya çıkarın.
Retro Kesimler
Geçmişten gelen nostaljik saç modelleri tek başlarına birer aksesuar gibi. Karakteristik şekilleriyle görünümünüze farklı bir dokunuş katan bu kesimleri denemek için kışa kadar cesaretinizi toplayın.
Sağlıklı Pembe
Spordan yeni dönmüşçesine sağlıkla parlayan pembe yanaklar makyajsız makyaja eklenen en yeni adım. Şeftali ve sıcak pembe tonlarıyla bu doğal ve genç görünümü siz de mutlaka denemelisiniz.
İnci Cilt
Highlighter, strobing ve nemli görünüm derken seviye atlayan cilt makyajı önümzdeki sezon ıslak bir etki yayacak. İnci yansmalarıyla parlayan ciltler için kendinden ışıltılı, pratik makyaj bazlarını kullanabilirsiniz.
Karakterli Örgüler
İster topuzunuzu örgülerle güncelleyin, isterseniz ultra uzun bir örgüyle minimal fakat dominant bir hava yaratın. Gelecek kış saç görünümlerinizde örgünün yeri vazgeçilmez olacak.
Ton-Sür-Ton
Geçmiş sezonun hitlerinden olan makyajdaki ton-sür-ton uyum, önümüzdeki sezonda tüm görünümünüze yayılıyor. Sadece far renginizle oynayarak bu havayı yakalayabileceğiniz gibi saç renginizi de kombininizle eşleyerek bu trendi daha cesur bir şekilde ele alabilirsiniz.
XL Simler
Sedef parıltısı, metalik dokular ve oyuncu simlerden sonra ışltılı makyaj çıtayı bir üst noktaya taşıyor. Boyutları büyüyen simler her ne kadar günlük hayatta kullanmak için pek kullanışlı olmasa da, yaratıcı gece makyajları için bize ilham veriyor.
Geri Dönen Saç Aksesuarları
Altın çağını yaşayan saç aksesuarları, önümüzdeki kış da popülaritesini koruyor. Geri dönen saç aksesuarları için aksesuar dolabınızda yer açın.