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2018-19 Sonbahar/Kış Güzellik Trendleri

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Güzellik dünyası birbiriyle zıt iki kutba doğru yöneliyor. Doğal görünümlü, sağlıkla ışıldayan ve minimal makyajlı ciltlere rotasını çeviren bir anlayışın yanında yoğun simlerle güzelliğe deneysel bir yorum katan ve pop renklerle yaratıcılığın sınırlarını genişleten görünümler aynı anda hayatımızda yer alıyor.

2018-19 Sonbahar/Kış Güzellik Trendleri
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 2018-19 Sonbahar/Kış güzellik trendlerini keşfedin.

Bakışlarda Ferah Nokta

Strobing'in cilde verdiği ferah etki, önümüzdeki sezon bakışlara kayacak. Göz pınarlarına uygulanan inci beyazı, bakışları canlandırıyor ve görünümünüze anında enerjik bir etki veriyor.

Bakışlarda Ferah Nokta

Gerçek Kırmızı

Gerçek kırmızı, rorange'a kaptırdığı yerini geri kazanmak için savaşıyor. Minimal ciltlerin güçlü eşlikçisi kırmızı dudaklar klasik havası ve tüm ihtişamıyla tekrar aramızda.

Gerçek Kırmızı

 

Ekstra Doku

Kabaran saçlarınız varsa üzülmeyin, çünkü önümüzdeki kış dokulu ve hacimli saçlar yükselişe geçiyor. Alabildiğine krepelenmiş saçlardan tost ile volüm kazanan görünümlere, dokulu saçlar güzelliğinize hareket katacak.

Ekstra Doku

 

Çerçeveli Gözler

Herkesin bir dönem makyajında uyguladığı yoğun göz kalemi görünümü, önümüzdeki sezon aramıza geri dönenlerden. 2018-19 kışında tüm dikkat çerçevelenen bakışların üzerinde.

Çerçeveli Gözler

 

Pop Renkler

Enerjik ve pop renkler enerjik ve dikkat çekici bir görünüm için birebir. Pembenin, mavinin, yeşilin en canlı tonlarıyla siz de içinizdeki yaratıcı gücü ortaya çıkarın.

Pop Renkler

 

Retro Kesimler

Geçmişten gelen nostaljik saç modelleri tek başlarına birer aksesuar gibi. Karakteristik şekilleriyle görünümünüze farklı bir dokunuş katan bu kesimleri denemek için kışa kadar cesaretinizi toplayın.

Retro Kesimler

 

Sağlıklı Pembe

Spordan yeni dönmüşçesine sağlıkla parlayan pembe yanaklar makyajsız makyaja eklenen en yeni adım. Şeftali ve sıcak pembe tonlarıyla bu doğal ve genç görünümü siz de mutlaka denemelisiniz.

Sağlıklı Pembe

 

İnci Cilt

Highlighter, strobing ve nemli görünüm derken seviye atlayan cilt makyajı önümzdeki sezon ıslak bir etki yayacak. İnci yansmalarıyla parlayan ciltler için kendinden ışıltılı, pratik makyaj bazlarını kullanabilirsiniz.

İnci Cilt

 

Karakterli Örgüler

İster topuzunuzu örgülerle güncelleyin, isterseniz ultra uzun bir örgüyle minimal fakat dominant bir hava yaratın. Gelecek kış saç görünümlerinizde örgünün yeri vazgeçilmez olacak.

Karakterli Örgüler

 

Ton-Sür-Ton

Geçmiş sezonun hitlerinden olan makyajdaki ton-sür-ton uyum, önümüzdeki sezonda tüm görünümünüze yayılıyor. Sadece far renginizle oynayarak bu havayı yakalayabileceğiniz gibi saç renginizi de kombininizle eşleyerek bu trendi daha cesur bir şekilde ele alabilirsiniz.

Ton-Sür-Ton

 

XL Simler

Sedef parıltısı, metalik dokular ve oyuncu simlerden sonra ışltılı makyaj çıtayı bir üst noktaya taşıyor. Boyutları büyüyen simler her ne kadar günlük hayatta kullanmak için pek kullanışlı olmasa da, yaratıcı gece makyajları için bize ilham veriyor.

XL Simler

 

Geri Dönen Saç Aksesuarları

Altın çağını yaşayan saç aksesuarları, önümüzdeki kış da popülaritesini koruyor. Geri dönen saç aksesuarları için aksesuar dolabınızda yer açın.

Geri Dönen Saç Aksesuarları

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