2017 Yaz Sezonunun Favori Çantaları!

Bir kıyafetin olmazsa olmazı, çoğu zaman da son dokunuşudur çantalar. Bu yüzdendir kadınların ayakkabılar kadar çantalara da gösterdiği özen. Dünyaca ünlü tasarımcıların bu özel parçalar için her yıl ürettiği bambaşka modeller ise, kombinlere katacağımız ışığın, enerjinin, sıradışılığın ya da zerafetin anahtarı gibi.

Büyük Çantalar

Biz kadınlar yazın hayatlarını kolaylaştıracak büyük çantaları tercih ederler. İşte bu yaz kullanımı oldukça rahat olan büyük çantalar en çok tercih edilenlerden olacak. Minik Çantalar

İsterseniz cüzdan olarak bile kullanabileceğiniz bu çantalar minimalist bir yaşam biçimi için en ideal çanta modellerinden Metalik Çantalar

Gümüş ve altın tonlarının genel olarak hakim olduğu metalik çantalar yaz sezonunda dikkatleri sizin üzerinize çekecek. Süslemeli Çantalar

Üzerine süslemelerle, zımbalarla, çanta aksesuarları ile ek üzerine ek yapılan bu trend oldukça tarz ve şirin gözükmenize sebep olacak. Büzgülü Çantalar

Günlük kullanımı oldukça kolay olan ve resmi görünmeden kullanacağınız bu çantaları şık tarzınızla bütünleştirebilirsiniz. Aplikeli Çantalar

Bu yıl aplikeler oldukça moda olduğu için etkisini çantalarda da hissetmek mümkün. Günlük kullanımda rahatlıkla kullanabileceğiniz aplikeli çantalara mutlaka şans vermelisiniz. Zincirli Çantalar

Kullandığınız çantanın rengiyle bütünlük içerisinde olan zincirler günlük hayatta kullanabileceğiniz bir tarzda karşımıza çıkıyor. Renkli Püsküllü Çanta

Eğlenceli püsküller daha serseri ve şirin bir görünüm için kullanımı oldukça kolay olan bir çanta trendi. Yaz sezonunun en sevilen çanta modeli olmaya aday püsküllü çantalarla tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Yılan Derisi

2017 yazında çokça göreceğimiz bir tasarım yılan derisi. Kıyafetinizle uyumlu renkler tercih ederek siz de bu trende ortak olabilirsiniz. Sırt Çantaları

Daima kullanmaktan bıkmadığımız sırt çantalarını yazın da kullanmaya devam edeceğiz. Günlük kullanımda oldukça rahat olan sırt çantalarını tekrar gün yüzüne çıkarma vakti geldi.