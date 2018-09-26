Zenginin malı çenemizi yoracak

Henüz 25 yaşında olmasına karşın lüks otomobillerden inmeyen, hatta onları altın kaplayan Suudi Turki Bin Abdullah’la ilgili konuşacağız.

Hikayenin Başlangıcı İngiltere Sokaklarında Gizemli Bir Şekilde Ortaya Çıkan, Altın Kaplama Lüks Araçlar. Böyle Araçlar Görmeye Alışkın Olmayan İngiliz Basını da Hikayenin Peşine Düşüyor Tabii. Karşılarına Çıkan İsim ise, Suudi Arabistan Doğumlu 25 Yaşındaki Turki Bin Abdullah Oluyor. Altın Rengine Takıntılı Arap Kardeşimizin En Yakın Kankaları ise Dr. Dre ve Drake. Adeta Elini Attığı Her Şeyi Altına Boyayan Turki Bin Abdullah’ın Birçok Lüks Aracı Var. Şaşırmayacağımız Gibi Altın Renginin Uğurlu Rengi Olduğunu Söylüyor Turki Bin Abdullah. Otomobillerin En Büyük Tutkusu Olduğunu Söylüyor. Tabii ki Bu Araçlar Ortadoğu’dan Getirilmiş. Lüks Yaşam Tarzını Göstermekten Çekinmeyen Turki Bin Abdullah Gittiği Yerlerde En Lüks Otellerde Kalıyor. Arapların Bitmeyen Trendi Vahşi Kedi Besleme Olayına O da Girmiş Durumda. Bunca Mal Varlığı, Kaynağını Sorgulatıyor Tabii ki. Kraliyet Ailesine Mensup Olup Olmadığı Dedikoduları ise Cevapsız. Bu Yaşta Hayırdır Diyenler İçin Tabii ki Cevap Babası. Ne İstiyorsam Babam Alıyor Diyerek de Gocunmadığını Gösteriyor. Sahip Olduğu En Değerli Şey Sorulduğunda ise ”Annem” Diyerek Durumu Özetliyor Genç Arap. Annesine Bu Bağlılığı Takdire Şayan Tabii ki. Arabası Olan Her Vatandaş Gibi Park Cezası Yiyor Tabii. Bu Cezalar Ona Koyuyor mu Orası Şaibeli. Arapların Gösterişe Olan Düşkünlüğü Turki Bin Abdullah’ın Hayatında Kendini Gösteriyor. Görece Fakir Halkın Turki Bin Abdullah’ın Otomobillerine Tepkisi.