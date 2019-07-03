Pratik zeka ürünü 16 icat

Hayatı kolaylaştıran ergonomik tasarımlar, yalnızca büyük markaların ürünü değil. Bazı insanlar, karşılaştığı durumları pratik çözümleri sayesinde alt edebiliyor. Tembellikten midir yoksa tasarruf etme isteğinden mi bilinmez, ancak pratik düşünebilen kişilerin tasarımlarını görünce siz de çözümlerinin ne kadar zekice olduğunu göreceksiniz. İşte, fütüristlik bakış açısıyla hayatını kolaylaştırırken bizleri gülümseten 16 dahi;
1. 999 dolarlık iMac’in standına bulduğu çözümle kafedeki bu adam
2. Paralel park, artık o kadar da zorlu değil
3. Bir muz, bazen sadece bir yiyecekten fazlasıdır
4. Kurabiyeyi sütle yemek isteyenlerin tercihi
5. Haberler artık böyle yapılıyor
6. Bu kamyon sürücüsünün sinemaya gitmesine gerek yok
7. Tembellik, gelişim göstermenin annesidir
8. Aileniz bisiklet sürmenizi ister ama siz yorgunsunuzdur
9. Otobüste boş koltuk mu yok? Hiç problem değil
10. Ayarlanabilir tablet ve telefon tutucu
11. Bu adam tüm meselenin denge olduğunu biliyor
12. Erkek arkadaşınızın traş olması gerekiyorsa
13. Kulaklıklar asla kulağınızdan düşmeyecek
14. Sıcak ve soğuk suyu karıştırmak istiyorsanız
15. Bebeğin annenin yokluğunu fark etmemesi için
16. Arada bir balığınızı yürüyüşe çıkarmak isteyebilirsiniz
17. Son dönemin modası olan bu terlikler, oldukça fonksiyonel