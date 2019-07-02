ODTÜ’lülerden orantısız zeka ürünü pankartlar

Orta Doğu Teknik Üniversite’nin mezuniyet töreninde açılan birbirinden yaratıcı pankartlar her yıl gündem haline geliyor. Artık bir gelenek haline gelen, her yıl odak noktasına toplumsal bir olayı alan incecik göndermelerin olduğu mizah dolu pankartların bu yılki odak noktası ise yenilenen yerel seçimlerdi.

Devrim Stadyumu’nda gerçekleşen ODTÜ 2018-2019 mezuniyet törenininde, öğrenciler her yıl olduğu gibi; kadına şiddet, çocuk tacizi ve yenilenen yerel seçimler gibi siyasi ve toplumsal konulara yönelik ince eleştirilerin yer aldığı pankart ve dövizler taşıdı.

Geçtiğimiz aylarda ODTÜ Bahar Şenlikleri Rektörlük kararıyla iptal edilmiş, öğrencilerin protesto etmesi ve sosyal medya aracılığıyla başlatılan kampanyaya birçok ünlünün destek vermesiyle Bahar Şenlikleri düzenlenmişti. Öğrenciler ve rektör arasındaki gerginlik sürerken, mezuniyet töreninde Rektör Verşan Kök’ün konuşma yapmaması dikkat çekti.

Mezuniyet töreni öncesinde, 4 öğrenci “MLKP”li suçlamasıyla gözaltına alındı. ODTÜ’lü akademisyenler ise bu durumu “Öğrencime Dokunma” yazılı pankartlar taşıyarak eleştirdiler. İşte ODTÜ’lü gençlerin her biri zeka ürünü olan birbirinden yaratıcı pankartları;

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