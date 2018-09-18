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Hayatın Tüm Yükünü Omuzlamış Görünen Bebekler

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Bir bebeği dünyaya getirmek oldukça öğretici ve mucizevi bir süreç. Heyecanla beklenen aylar, zorluklar, hazırlıklar derken en heyecanlı an ise elbette doğum anı. Peki bebeğinizi kucağınıza aldığınızda her şeyden habersiz masum bir surat yerine, görmüş geçirmiş, hayatın sillesini yemiş bir surat görseydiniz tepkiniz ne olurdu?

Hayatın Tüm Yükünü Omuzlamış Görünen Bebekler
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Listede yer alan bu tatlı mı tatlı bebeklerin hepsi görünümleriyle görenleri şaşırtıyor. Adeta insanın yanlarına oturup nasihat dinleyesi, elini öpüp harçlık isteyesi, kolundan tutup karşıdan karşıya geçerken yardım edesi, market dönüşü poşetlerini taşıyası geliyor. Ama hepsi birer minik bebek ve bu kadar eğlenceli olduklarının farkında bile değiller. İşte karşınızda Benjamin Button misali doğuştan yaşlı bebekler 

1. Tam olarak Danny Devito’nun bebekliği deseler inanırız

 

2. “Şu fırlamalar yine bahçeme mi dadandı, kıracağım bacaklarını”

3. İrlandalı, sessiz sakin, yaşlı bir adam olarak doğmak

4. Bu bebiş doğarken doktorlar “Buyurun efendim bu taraftan” diyerek önlük iliklemiştir

5. Doğalı henüz 15 dakika olmuş olsa da hayat onu şimdiden yormuş gibi

6. Gordon Ramsay?

7. Gandalf’ın bebekliği

8. Bayramda durup durup espri patlatan şen şakrak amca

 

9. Dişlerimi gören oldu mu?

10. Kızım bana oradan kolonyamı uzatır mısın?

11. Ben bu dünyayı hak edecek ne yaptım!

12. Doğdu an bu kadar sinirli olacak kadar ne yaşamış olabilir ki

13. Çocuğum oyuncak ettiniz beni yeter

14. Ben size buraları dağıtmayın demedim mi?

15. Bırakın gençler eğlensin canım

16. Huysuz yaşlı bebiş

 

17. Dünyaya yeni gelmişken bu kadar sinirli olmak…

18. Emeklilik hayalini gerçeğe dönüştüren bir bebek

 

 

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