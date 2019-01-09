Dumura uğratacak 20 eski haber

Sürekli bizden daha eski kuşakların “Ah ah eskiden böyle miydi?” yakınmalarına şahit olup “Nasıldı bu eskiler?” diye sorgularken buluyoruz kendimizi. Aslında geçmişin en büyük tanığı elbette o zamanlar çıkmış gazete haberleri, ilanları ve reklamları. Tamamıyla toplumu, gündemi ve bakış açılarını özetliyor. Ama bu haberlere ve ilanlara baktıktan sonra “Eski Türkiye böyleyse biz almayalım” diyebilirsiniz. Şimdiden uyaralım, eski Türkiye pek de büyüklerin hatırladığı gibi değil Sayfayı aşağı kaydırarak eski Türkiye’de neler olduğuna yakından şahit olabilirsiniz. Karşınızda eski Türkiye gazete haberleri…

1. Çiçeği, çikolatayı boş verin! Aşkınızı yeşil mercimekle itiraf edin 2. Bekar baba 3. O zamanın mutfak workshop’ları böyle oluyormuş 4. Makarna ye, şiddeti önle… 5. Kadınlarla nasıl konuşacağını bilmeyenlere… 6. Güzel kadınla evlenecekmiş... 7. “Motoru arkada, önünde hiçbir şey yok” 8. O zamanlar aileye böyle trip atılıyormuş 9. Sorun bende değil sende 10. Sri Lankalı sanatçı? 11. Gerçek uzaklarda değil, içimizde… 12. İlginç iddialarda bulunan akşamcı? 13. “İçse o bile adam olur” 14. Tam linç etmelik reklam 15. “Haydi gel, seninle doktorculuk oynayalım” 16. Bir zamanlar Komençero Kazım vardı… 17. “Baylar! Gerici misiniz?” 18. Hüseyin Amca’yı neden yemeklere alıkoyuyordunuz ki? 19. Evdeki Hesap çarşıya uymadı 20. İş Toplantısı... 21. Yalıtım Önemlidir