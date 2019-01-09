Dumura uğratacak 20 eski haber

1. Çiçeği, çikolatayı boş verin! Aşkınızı yeşil mercimekle itiraf edin
2. Bekar baba
3. O zamanın mutfak workshop’ları böyle oluyormuş
4. Makarna ye, şiddeti önle…
5. Kadınlarla nasıl konuşacağını bilmeyenlere…
6. Güzel kadınla evlenecekmiş...
7. “Motoru arkada, önünde hiçbir şey yok”
8. O zamanlar aileye böyle trip atılıyormuş
9. Sorun bende değil sende
10. Sri Lankalı sanatçı?
11. Gerçek uzaklarda değil, içimizde…
12. İlginç iddialarda bulunan akşamcı?
13. “İçse o bile adam olur”
14. Tam linç etmelik reklam
15. “Haydi gel, seninle doktorculuk oynayalım”
16. Bir zamanlar Komençero Kazım vardı…
17. “Baylar! Gerici misiniz?”
18. Hüseyin Amca’yı neden yemeklere alıkoyuyordunuz ki?
19. Evdeki Hesap çarşıya uymadı
20. İş Toplantısı...
21. Yalıtım Önemlidir