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Çocuklar, Güldüy Güldüy Show’la gülecek

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Sahnelerin ve ekranların sevimli, yetenekli ve en sempatik ekibi Güldüy Güldüy Show Çocuk, ilk kez Kıbrıs’a geliyor

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Çocuklar, Güldüy Güldüy Show’la gülecek
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Yıllardır Türkiye’yi güldüren Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Güldüy Güldüy Show Çocuk şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çocukları güldürecek.

Dorana Turizm’in Near East Bank’ın ana sponsorluğunda gerçekleştireceği muhteşem organizasyon Girne Amfi Tiyatroda 15 Haziran’da yer alacak.   

Sahnelerin ve ekranların sevimli, yetenekli ve en sempatik ekibi Güldüy Güldüy Show Çocuk, Dorana Turizm’in aylardır üzerinde titizlikle çalışmasıyla ilk kez Adalı çocukların önüne çıkacak. Yapımcılığını BKM’nin üstendiği, Ezo Sunal’ın sunumu ile gerçekleşecek oyun, çocukların saf, olumlu enerjisi ve eğlencesi, Güldüy Güldüy’ün en beğenilen skeçleri ve fenomen tiplemeleri 15 Haziran Cumartesi  Girne Anfi Tiyatro’da yankılanacak.

Yıllardır çocuklar ile gerçekleştirdiği çalışmalarının verdiği uzmanlığı sahneye taşıyan Ezo Sunal, skeçler öncesi bol kahkahalı sohbetleri ve yönlendirmeleri ile programa renk katacak.

Organizasyon hakkında açıklama yapan Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili, etkinliğin duyurulması ile birlikte tüm kesimlerden çok olumlu geri dönüş aldıkları bilgisini verdi. Mavili turizm adası olarak buna benzer etkinliklerin ülkede daha fazla yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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