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Anne ve baba arasındaki farklar

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İnsanlık için en büyüleyici şeylerden biri, erkeklerin ve kadınların zihniyeti arasındaki inanılmaz farktır, neredeyse iki farklı dünyadan gelmektedir ve bu yüzden kadınların Venüsten erkeklerin Mars’tan geldikleri söylenir. Bu farklılık ebeveynlik söz konusu olduğunda bile çok nettir, aslında anneler ve babalar genellikleri çocukları ilgilendiren tamamen farklı bir tarzdadır.

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Anne ve baba arasındaki farklar
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 Anne ne kadar eğitici ve kuralcıysa, baba bir o kadar eğlenceyi seven, oyuncu ve çocukların bir nevi kaçamak kapısıdır. Tabi bu durumda hangisi iyi bilinmez ama çocukların anneleri ve babalarıyla yaptıkları en komik aktiviteler.

Lunaparkta eğlenen kim acaba? 

Babaya hizmette sınır yok

Sanırım alışveriş sepetini karıştırmış baba 

Paylaşmak bu olsa gerek. 

Hem oyunumu oynarım hem de seni aç bırakmam.

Hayvanat bahçesinde hayvan sevgisi.

Dünyaya birde böyle bakmak vardı.

Tatlı bir uyku 

Sanırım çok acıktım

Kim demiş eğlenmiyorum diye

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