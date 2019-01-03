Anne ve baba arasındaki farklar

Anne ne kadar eğitici ve kuralcıysa, baba bir o kadar eğlenceyi seven, oyuncu ve çocukların bir nevi kaçamak kapısıdır. Tabi bu durumda hangisi iyi bilinmez ama çocukların anneleri ve babalarıyla yaptıkları en komik aktiviteler.
Lunaparkta eğlenen kim acaba?
Babaya hizmette sınır yok
Sanırım alışveriş sepetini karıştırmış baba
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Hem oyunumu oynarım hem de seni aç bırakmam.
Hayvanat bahçesinde hayvan sevgisi.
Dünyaya birde böyle bakmak vardı.
Tatlı bir uyku
Sanırım çok acıktım
Kim demiş eğlenmiyorum diye