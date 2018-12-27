2018 yılında Türkiye'de yaşanan en absürt 23 olayı

Acısıyla tatlısıyla 2018’in sonuna geldik. 2018’de de Türkiye yine Türkiye’liğini yapmayı ihmal etmedi. Bu listede sizin için yılın en acayip 23 olayını derledik. Bazıları güldürdü, bazıları düşündürdü, bazıları da maalesef sinirlendirdi. Fazla uzatmadan geçelim söz konusu olaylara. İyi okumalar.

Ne Kadar Acayip Bir Ülkede Yaşadığımızı Bizlere Gösteren 2018’in En Absürt 23 Olayı

Acısıyla tatlısıyla 2018’in sonuna geldik. 2018’de de Türkiye yine Türkiye’liğini yapmayı ihmal etmedi. Bu listede sizin için yılın en acayip 23 olayını derledik. Bazıları güldürdü, bazıları düşündürdü, bazıları da maalesef sinirlendirdi. Fazla uzatmadan geçelim söz konusu olaylara. İyi okumalar.

1. “Oğlum evlenmedi” deyip komşu kızına taktığı altını geri isteyen kadın



Düğünlerdeki bu takı faslı karşılıklı bildiğiniz gibi. Malumunuz, ekonomi de kötü. Bu abla da bakmış oğlunun evlenmeye niyeti yok, taktığı altın geri dönmeyecek, ne yapsın istemiş altını.

2. “Kahve, ketçap ve baharat şehvet uyandırır.” diye açıklama yapan vakıf başkanı



Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız böyle bir açıklama yaptı bu yıl. Sırada hava ve su var herhalde. Daha önce de 6 yaşındaki çocukların evlenebileceğini falan söylemişti.

3. Akit gazetesi yazarının “Ninja Kaplumbağalar”dan Hristiyanlık propagandası tweet’i

4. Kuryenin sipariş edilen pizzaya tükürürken selfie çekmesi

Bu mide bulandıran olay Eskişehir’de yaşandı. Pizza siparişini götüren kurye bu iğrenç hareketini bir de selfie ile ölümsüzleştirdi ama apartmanın güvenlik kamerasını fark edemedi.

5. Gazeteci Ömer Turan’ın La Casa De Papel fragmanı hakkında attığı “2. Gezi’nin işaret fişeği” tweet’i

6. Anadolu Üniversitesi’nin kitabındaki cinsiyetçi soru



Soru ve cevap resimde gördüğünüz gibi. Fazla açıklamaya gerek yok.

7. Gebze’deki metrosuz metro durağı



Kocaeli Belediyesi’nden nefis hizmet. Metro durağının çivisi dahi çakılmamışken birçok yere bu tabelalardan dikildi.

8. LGS’deki soruları öğretmenlerin bile zamanında çözememesi

Evet, yanlış duymadınız. Öğretmenlerin ortalama 2 dakika 32 saniyede çözdüğü Fen-Matematik sorularını 13 yaşındaki öğrencilerin 1,30 dakikada çözmesi beklendi. Link

9. Samsun esnafının muhteşem ekonomi bilgisi: “Biz TL ile çalışıyoruz, dolar umurumuzda değil”

10. Üniversitelerde konferanslar veren lise mezunu sahte beyin cerrahı



Kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden mezun olmuş bir beyin, sinir ve omurilik cerrahi profesörü olarak tanıtarak televizyonlara, konferanslara çıktı. Lise mezunu olduğu öğrenildi. Link

11. Oğlunun uşağı olduğunu söylediği için terörist damgası yiyen Pucca



Oğlunun ismi Batı olan Pucca kullanıcı adlı Twitter kullanıcısı bu tweet’i attıktan sonra polis baba evine baskın yaptı. Şaka değil. Kendisinin baba evinde terör örgütü kanıtı arandı.

12. Dudağına inşaat silikonu enjekte eden sahte doktoru “Ak Partiliyim, yardım edin” diyerek CİMER’e şikâyet eden kadın



Olay tam olarak bu. Oy pusulasıyla yaptığı selfie’yi de paylaşmış arkadaş inanmazlar diye.

13. Klibinde 1 dolar kullanan Mabel Matiz hakkında FETÖ soruşturması başlatılması



İnsan bunlar şaka olsun istiyor ama maalesef bu da yaşandı bu sene.

14. Düğününde çeyrek taktığı kişi kendi düğününe gelmeyince icra takibi başlatan Kayserili vatandaş

15. Adana’da 2 geneleve kayyum atanması



Metin Akpınar’ın bir filmi vardı Döngel Kerhanesi diye. Gerçek oldu o.

16. Naylon poşetlerin ücretli olması hakkında çıkan yasayı desteklemek için poşetten şortuyla kar banyosu yapan türkücü

17. Sahneden düşen yerli robotumuz Mini Ada için robot arkadaşlarının etki ekmekli hasta ziyareti düzenlemesi

18. Van’da erkeklerin pembe otobüs için imza kampanyası düzenlemesi



Evet. Kadınlara ayrı toplu taşıma uygulaması için başlayan kampanyayı düzenleyenler de imzalayanlar da erkekler. Keşke kadınlara da bir sorsaymışsınız “Toplumdan ayrıştırılmak istiyor musunuz?” diye.

19. Ahmet Maranki’nin “Payitaht, Diriliş Dizilerinin Aralarında Kadın Pedi Reklamı Yayımlayanların Kellesi Alınmalı” açıklaması



Abi 21. yüzyıldayız ya. 21. yüzyıldayız.

20. Trabzon’da altından su geçmeyen köprü yapılması



-Usta niye köprü yapıyoruz, dümdüz yol yapsak?

-Köprü olacak dedim!

21. Sütyen reklamının “Gözlerimiz esir” yazılı kağıtlarla sansürlenmesi



Kameralarımızı yine Kayseri’ye çeviriyoruz. Yedi Hilal Gençliği adlı grup böyle bir sansür uygulamaya karar vermiş. Ne denir ki?

22. “Google’ın mucidi Abdülhamid Han’dır” açıklaması yapan tarih profesörü

Yorumsuz.

23. Yoğun bakımdaki kadınlar ve erkeklerin aynı odada bulunmasını kendine dert edinen profesör

Faruk Beşer@farukbeser Sağlık Bakanlığı yetkililerine

Yoğun bakımda kadın erkek ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?

Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu?

Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?

Bir giren beni bir daha oraya koydurursanız hakkımı helal etmem diyor, bundan memnun musunuz 2.594 17:36 - 25 Şub 2018



Ülkemizin profesörleri bu sene şov yapmış.