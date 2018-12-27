2018 yılında Türkiye'de yaşanan en absürt 23 olayı

Ne Kadar Acayip Bir Ülkede Yaşadığımızı Bizlere Gösteren 2018’in En Absürt 23 Olayı
Acısıyla tatlısıyla 2018’in sonuna geldik. 2018’de de Türkiye yine Türkiye’liğini yapmayı ihmal etmedi. Bu listede sizin için yılın en acayip 23 olayını derledik. Bazıları güldürdü, bazıları düşündürdü, bazıları da maalesef sinirlendirdi. Fazla uzatmadan geçelim söz konusu olaylara. İyi okumalar.
1. “Oğlum evlenmedi” deyip komşu kızına taktığı altını geri isteyen kadın
Düğünlerdeki bu takı faslı karşılıklı bildiğiniz gibi. Malumunuz, ekonomi de kötü. Bu abla da bakmış oğlunun evlenmeye niyeti yok, taktığı altın geri dönmeyecek, ne yapsın istemiş altını.
2. “Kahve, ketçap ve baharat şehvet uyandırır.” diye açıklama yapan vakıf başkanı
Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız böyle bir açıklama yaptı bu yıl. Sırada hava ve su var herhalde. Daha önce de 6 yaşındaki çocukların evlenebileceğini falan söylemişti.
3. Akit gazetesi yazarının “Ninja Kaplumbağalar”dan Hristiyanlık propagandası tweet’i
Michelangello, Rafael, Donatello..!
Hatırladınız mı?
Ninja Kaplumbağalar!
Vatikan'a gittik ve duvarlara yapılmış dev resimleri gördük.
Kimler yapmış?
Michelangello, Rafael, Donatello..!
Vatikan'ın Hristiyan ressamlarını çocukluğumuzda bize Kaplumbağa diye sevdirmeye çalıştılar!
4. Kuryenin sipariş edilen pizzaya tükürürken selfie çekmesi
Bu mide bulandıran olay Eskişehir’de yaşandı. Pizza siparişini götüren kurye bu iğrenç hareketini bir de selfie ile ölümsüzleştirdi ama apartmanın güvenlik kamerasını fark edemedi.
5. Gazeteci Ömer Turan’ın La Casa De Papel fragmanı hakkında attığı “2. Gezi’nin işaret fişeği” tweet’i
Bir dizi filmin Bilmem kaçıncı sezonun fragmanı adı altında resmen ikinci Gezi çağrışımı yapan bir ayaklanma kurgusu yapmışlar. Fragmanın Her karesi siyasi mesaj içeriyor. Frağman degil de sanki ikinci Gezinin işaret fişeği.
6. Anadolu Üniversitesi’nin kitabındaki cinsiyetçi soru
Soru ve cevap resimde gördüğünüz gibi. Fazla açıklamaya gerek yok.
7. Gebze’deki metrosuz metro durağı
Kocaeli Belediyesi’nden nefis hizmet. Metro durağının çivisi dahi çakılmamışken birçok yere bu tabelalardan dikildi.
8. LGS’deki soruları öğretmenlerin bile zamanında çözememesi
Evet, yanlış duymadınız. Öğretmenlerin ortalama 2 dakika 32 saniyede çözdüğü Fen-Matematik sorularını 13 yaşındaki öğrencilerin 1,30 dakikada çözmesi beklendi. Link
9. Samsun esnafının muhteşem ekonomi bilgisi: “Biz TL ile çalışıyoruz, dolar umurumuzda değil”
10. Üniversitelerde konferanslar veren lise mezunu sahte beyin cerrahı
Kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden mezun olmuş bir beyin, sinir ve omurilik cerrahi profesörü olarak tanıtarak televizyonlara, konferanslara çıktı. Lise mezunu olduğu öğrenildi. Link
11. Oğlunun uşağı olduğunu söylediği için terörist damgası yiyen Pucca
Tabii Batı’nın usagiyim... baska neyi olcam, baya usaklik yapiyorum.. Canim Batı, usaginim, kopeginim hatta... Batı kalp ben
Oğlunun ismi Batı olan Pucca kullanıcı adlı Twitter kullanıcısı bu tweet’i attıktan sonra polis baba evine baskın yaptı. Şaka değil. Kendisinin baba evinde terör örgütü kanıtı arandı.
12. Dudağına inşaat silikonu enjekte eden sahte doktoru “Ak Partiliyim, yardım edin” diyerek CİMER’e şikâyet eden kadın
Olay tam olarak bu. Oy pusulasıyla yaptığı selfie’yi de paylaşmış arkadaş inanmazlar diye.
13. Klibinde 1 dolar kullanan Mabel Matiz hakkında FETÖ soruşturması başlatılması
İnsan bunlar şaka olsun istiyor ama maalesef bu da yaşandı bu sene.
14. Düğününde çeyrek taktığı kişi kendi düğününe gelmeyince icra takibi başlatan Kayserili vatandaş
15. Adana’da 2 geneleve kayyum atanması
Metin Akpınar’ın bir filmi vardı Döngel Kerhanesi diye. Gerçek oldu o.
16. Naylon poşetlerin ücretli olması hakkında çıkan yasayı desteklemek için poşetten şortuyla kar banyosu yapan türkücü
17. Sahneden düşen yerli robotumuz Mini Ada için robot arkadaşlarının etki ekmekli hasta ziyareti düzenlemesi
18. Van’da erkeklerin pembe otobüs için imza kampanyası düzenlemesi
Evet. Kadınlara ayrı toplu taşıma uygulaması için başlayan kampanyayı düzenleyenler de imzalayanlar da erkekler. Keşke kadınlara da bir sorsaymışsınız “Toplumdan ayrıştırılmak istiyor musunuz?” diye.
19. Ahmet Maranki’nin “Payitaht, Diriliş Dizilerinin Aralarında Kadın Pedi Reklamı Yayımlayanların Kellesi Alınmalı” açıklaması
Abi 21. yüzyıldayız ya. 21. yüzyıldayız.
20. Trabzon’da altından su geçmeyen köprü yapılması
-Usta niye köprü yapıyoruz, dümdüz yol yapsak?
-Köprü olacak dedim!
21. Sütyen reklamının “Gözlerimiz esir” yazılı kağıtlarla sansürlenmesi
Kameralarımızı yine Kayseri’ye çeviriyoruz. Yedi Hilal Gençliği adlı grup böyle bir sansür uygulamaya karar vermiş. Ne denir ki?
22. “Google’ın mucidi Abdülhamid Han’dır” açıklaması yapan tarih profesörü
Yorumsuz.
23. Yoğun bakımdaki kadınlar ve erkeklerin aynı odada bulunmasını kendine dert edinen profesör
Sağlık Bakanlığı yetkililerine
Yoğun bakımda kadın erkek ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?
Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu?
Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?
Bir giren beni bir daha oraya koydurursanız hakkımı helal etmem diyor, bundan memnun musunuz
Ülkemizin profesörleri bu sene şov yapmış.