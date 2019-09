Ziynet Sali’nin en mutlu günü

Ünlü sanatçı Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu, Merit Royal & Premium Otel’de dünya evine girdi.

Kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Emrah Erzurumlu ile hayatını birleştiren Ziynet Sali'nin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 150 kişilik davetlinin hazır bulunduğu düğünün konsepti yasemin çiçekleri teması üzerine kuruldu.

Nikah töreni sonrası genç çift ilk dansını Elvis Presley'in Can't Help Falling in Love şarkısıyla yaptı.

Sali evlilik imzasını attığı salonda bir gün önce de hayranlarına konser vermişti.

Cengiz Abazoğlu imzası taşıyan gelinliğiyle davetlileri âdete büyüleyen Ziynet Sali’nin after partide Zımmerman tasarımı bir kıyafet giydi.