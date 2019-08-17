Ziynet Sali ile coşkulu gece

The Colony Hotel’de sahne alan Ziynet Sali, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı

Pop müziğin başarılı isimlerinden Kıbrıslı sanatçı Ziynet Sali, uzun bir aradan sonra Girne’de bulunan The Colony Hotel’de sahne aldı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, Kıbrıslı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Albümlerinde olan eserlerine yer veren Sali’ye bazı şarkılarında nişanlısı Erkan Erzurumlu da eşlik etti.

Nişanlısı Erkan Erzurumlu ile mutlu olduğu gözlerinden okunan Sali, çok yakında düğün hazırlıkları için çalışmalara başlayacak.

Rumca ve İspanyolca şarkılar da söyleyen Ziynet Sali, gecede Kıbrıs’ın sevilen şarkısı “Dillirga”yı da seslendirdi. Sali, sahne kenarına gelen hayranlarıyla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.