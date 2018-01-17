Zarifem’de her gece eğlence

Girne’nin beğenilen eğlence mekanı Zarifem’de Cuma akşamı Şahin Yıldırım, Cumartesi akşamı ise Ezgi Özcan konuklara unutulmaz saatler yaşattı

Girne’de açıldığı günden bugüne kadar büyük ilgi gören Zarifem’de haftanın 6 gecesi eğlence capcanlı bir şekilde devam ediyor.

Mekanda geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi akşamı yer yerinden oynadı.

Cuma akşamı konuk olarak sahne alan ülkemizin başarılı sanatçısı Şahin Yıldırım seslendirdiği parçalarla unutulmaz bir gece yaşatırken Cumartesi akşamı ise Türkiye’nin başarılı sanatçısı Ezgi Özcan’ın sahne aldığı gecede davullu zurnalı bir eğlence yaşandı.

Gecede konuklar Ezgi Özcan’ın seslendirdiği parçalarla coştular.