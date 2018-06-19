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Yıllara meydan okuyor

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Yaşına rağmen güzelliği ve zarafeti ile adeta yıllara meydan okuyan Emel Sayın Rocks Hotel’de sahne alarak repertuarı ile de gönülleri fethetti

Yıllara meydan okuyor
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Bayramın birinci ve ikinci günü Girne’deki Rocks Hotel’de sahne alan Emel Sayın 500  kişiye muhteşem bir bayram eğlencesi yaşattı.

Yaşına rağmen güzelliği ve zarafeti ile adeta yıllara meydan okuyan Emel Sayın repertuarı ile de gönülleri fethetti.

Tüm salon şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sahneden inip masaları dolaşan sanatçı ile 7 den 70’e tüm hayranları selfie yarışına girdi.

Emel Sayın konseri öncesi ise sahneye çıkan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yaptığı esprileriyle misafirleri gülmekten kırdı geçirdi.

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