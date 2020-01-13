Yılın yorgunluğunu eğlenerek attılar

Türk Bankası, Türk Sigorta ve Allied Turkish Bank çalışanları ile yönetimi, yılsonu kutlamasında coşkulu saatler yaşadı. Genel Müdür Erhan Raif, yeni yılın Türk Bankası için önemli bir değişim ve atılım yılı olacağını vurguladı

Türk Bankası, Türk Sigorta ve Allied Turkish Bank çalışanları ile üst yönetimi, geleneksel yılsonu kutlamasını coşku dolu bir gece ile yaşadı.

Türk Bankası’nın ev sahipliğinde Le Chateau Romance Restoran’da gerçekleşen gece, Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene ve Genel Müdürü Erhan Raif’in açış konuşmaları ile başladı.

YIL MAKSİMUM VERİMLİLİKLE TAMAMLANDI

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, 2019’un Turkishbank Group açısından, her çeyreğine bir yıllık iş sığdırılan hızlı bir dönüşüm yılı olduğunu vurguladı. Grupta, dijitalleşme ve açık bankacılık uygulamalarının merkezde olduğu yeni ürün ve hizmetlerin 2020’de de artarak devam edeceğini belirten Börteçene herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diledi.

2020 DEĞİŞİM VE ATILIM YILI OLACAK

Genel Müdür Erhan Raif zor ama başarılı bir yılın geride kaldığını belirterek, yeni yılın Türk Bankası için önemli bir değişim ve atılım yılı olacağını söyledi. Erhan Raif, Banka'nın Genel Müdürlük Binası ve şube lokallerinin yenileneceğinin müjdesini verirken, dijital teknolojilerin tüm olanaklarının kullanıldığı yeni nesil bankacılık uygulamaları ile de sektöre farklı bir anlayış ve hareket getirileceğine de vurgu yaptı..

Türk Bankası’nda 15, 20 ve 25.yıllarını dolduran çalışanların anı plaketi ile onore edildikleri gece ; banka üst yönetiminin teşvikiyle başlatılan “Sağlıklı Yaşam Hareketi” kapsamında, 2019 yılında sağlıklı bir yaşam için fazla kilolarından veya sigara alışkanlığından kurtulan çalışanlara, bu çabalarının yönetim tarafından desteklendiğinin ifadesi olarak çeşitli ödüllerin verilmesi ile devam etti.

SAĞLIKLI YAŞAMA VE YEŞİLE ÖZEL ÖNEM

Türk Bankası’nın “Kıbrıs’ı Yeşillendiren Banka” sloganıyla başlattığı ve çevre duyarlılığının arttırılması, doğanın korunması, daha yeşil bir çevrenin yaratılması amacına yönelik program kapsamında, tüm katılımcılara, içinde farklı çiçeklerin tohumları bulunan kurşun kalemlerin dağıtıldığı, canlı müzik eşliğinde keyifli, coşkulu bir ortamda devam eden özel gece de 2020 yılı için gerekli pozitif enerji toplanırken, Türk Bankası’nın yeni yıla ekip olarak iyi hazırlandığının işareti oldu