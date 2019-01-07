Yılın yorgunluğu eğlenerek attılar

Acapulco Resort Otel’de düzenlenen yeni yıl yemeğine Limasol Bankası üst düzey yöneticileri ile personelin yanı sıra Limasol Şirketler Grubu’na bağlı kurumların yöneticileri ve personeli katılırken yılın yorgunluğu coşkuyla atıldı

Limasol Şirketler Grubu yeni yılı geleneksel balo yemeği ile karşıladı.

Acapulco Resort Otel’de düzenlenen yeni yıl yemeğine Limasol Bankası üst düzey yöneticileri ile personelin yanı sıra, Limasol Sigorta, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu, Limasol Finans ve Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yöneticileri ve personeli katıldı.

Gecenin sunuculuğunu Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yıldızları Parlatıyoruz projesi ekibinden Erdoğan Kavaz yaparken, yine ayni projenin temsilcilerinden NevFitness ekibi tarafından da geceye özel hazırlanan muhteşem bir dans şov ile açılış yapıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu tüm personelin yeni yılını kutlayarak 2018 yılındaki başarılarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletmesi yanında, 2019 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti. Açılış konuşmasının ardından 2018 yılının nasıl geçtiğine dair hazırlanan video izlendi.

İzlenen videonun ardından konuşma yapan Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, 2018 yılında hedeflenen başarının yakalanmasında emeği geçen tüm çalışanları tebrik etti. Kemaler, 2019 yılında Limasol Bankası’nın 80’inci yılını kutlayacaklarını ve bundan büyük heyecan duyduklarını da belirtti. Müzik. Dans ve coşkuyla devam eden gecede uzun yıllar kuruma emek veren personele plaketleri de takdim edildi. Gece hediye çekilişleri ve pasta kesimi ile tamamlandı.Lha