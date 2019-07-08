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Yılın Genç Kızı Azra, Genç Erkeği Arseven

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İskele Festivali kapsamında yapılan 36’ncı Gençlik Yarışması’nda Yılın “Genç kızı” Azra Kızılbora, Yılın “Genç Erkeği” Arseven Dağer oldular

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Yılın Genç Kızı Azra, Genç Erkeği Arseven
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51’inci Geleneksel İskele Festivali, 36’ncı Gençlik Yarışması ile devam etti. 


İskele Belediyesi’nin sponsorluğunda Bülent Günkut organizasyonuyla önceki akşam İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada “yılın genç kızı” Azra Kızılbora, “yılın genç erkeği” Arseven Dağer seçildi. Birinciler bin TL’lik para ödülünün de sahibi oldu. 


Belediye’den verilen bilgiye göre, gecede İpek Amber, Reva ve Sevim Sanlı Sanlıer de şarkı söyledi.


İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kısa konuşmasında, “Bu yıl 51’incisini düzenlediğimiz festivalimizin bünyesinde yer alan 36 yıllık efsane yarışma sadece İskele’deki değil ada genelindeki gençler tarafından da merakla beklendi” dedi.


Mustafa Özarabacı, Hüseyin Ekmekçi, Eray Göksan, Mehmet Günkut, Gülgün Dargın, Fehmi Çavuşoğlu, Valde Kraner, Süleyman Mullahasan, Elif Sude Züğürt ve Fulya Tilki’den oluşan seçici kurulun belirlediği isimler şöyle:

“2019 Yılın Genç Kızları;

1. Azra Kızılbora (1000 TL)

2. Fidel Güleçyüz (700 TL)  

3. Selma Bayrak (500 TL) 2019,

Yılın Genç Erkekleri;

1. Arseven Dağer (1000 TL)

2. İbrahim Tümay (700 TL)  

3. Ogün Köksal (500 TL).”
 

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