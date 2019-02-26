Yıldızlar büyüledi

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Sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 91. Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları ve kıyafetlerinin markası...

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Amy Adams

Laura Marano

Linda Cardellini

Oscar'da dikkat çeken kıyafet 

91. Oscar Ödülleri'ne Billy Porter'ın kıyafeti damga vurdu

Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni’ne performans sanatçısı Billy Porter’ın smokin elbisesi damga vurdu.

Kırmızı halı töreni başladığında ve Billy Porter’ın Christian Siriano imzalı smokin elbisesiyle halıda boy göstermesi kendisini tanımayanları oldukça şaşırttı. Pose dizisinin oyuncularından Porter’ın tarzı bazı moda editörleri tarafından ‘Erkeklik ve kadınlık üzerine bir oyun” olarak tanımlansa da aslında 49 yaşındaki oyuncunun normal hali bu… Zira Porter günlük hayatında ve özel davetlerde çok nadir takım elbise ya da smokin giyiyor. Onun yerine elbise veya etek giymeyi tercih ediyor.

Porter, cinsiyet ayrımcılığına bir tepki olarak bu kıyafeti giydi ve ‘Kadın kıyafeti giyen bir eşcinsel değilim, elbise giyen bir erkeğim’ diyerek eleştirilere de cevap vermiş oldu.

Billy Porter

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