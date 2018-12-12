Yılbaşında ünlü yağacak

Yılbaşı gecesi kutlamaları için Türkiye'nin birçok ünlü sanatçısı ülkemizde sahne alacak.
İşte yeni yıl gecesinin eğlence rehberi:
Gülşen - Kıbrıs - 300 bin TL
Aşkın Nur Yengi - Salamis Bay Resort 31 Aralık
Serdar Ortaç - Kıbrıs - 250 bin TL
Linet - Kıbrıs - 250 bin TL
Sibel Can - Concorde Luxury Resort 31 Aralık
Seren Serengil& Yaşar İpek Acapulco
Ebru Gündeş -Cratos 31 Aralık
Sıla- Merit Park Hotel & Casino 31 Aralık
Metin Şentürk- Malpas 29 Aralık
Ajda Pekkan- Elexus 31 Aralık
Hakan Altun -Elexus 30 Aralık
Altay- Elexus 29 Aralık
Funda Arar- Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel Spa 31 Aralık
Hakan Altun -Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel Spa 29 Aralık
Emel Sayın -Kaya Artemis Resort & Casino 31 Aralık
Koray Avcı- Kaya Palazzo Resort & Casino 31 Aralık
Ümit Besen- Pamela- Limak Cyprus Deluxe Hotel 31 Aralık
Deniz Seki Arkın Palm Beach Hotel 31 Aralık
Fatih Ürek- Rocks Hotel & Casino 31 Aralık
Lütfiye Özipek- Lord's Palace Hotel Spa & Casino 31 Aralık
Volkan Konak- The Savoy Ottoman Palace Hotel & Casino 31 Aralık