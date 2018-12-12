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Yılbaşında ünlü yağacak

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Türkiye'nin birçok ünlü sanatçısı, yılbaşı gecesi ülkemizdeki beş yıldızlı otellerde sahne alacak

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Yılbaşında ünlü yağacak
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Yılbaşı gecesi kutlamaları için Türkiye'nin birçok ünlü sanatçısı ülkemizde sahne alacak.

İşte yeni yıl gecesinin eğlence rehberi:

Gülşen - Kıbrıs - 300 bin TL

Aşkın Nur Yengi - Salamis Bay Resort 31 Aralık

Serdar Ortaç - Kıbrıs - 250 bin TL

Linet - Kıbrıs - 250 bin TL

Sibel Can - Concorde Luxury Resort  31 Aralık

Seren Serengil& Yaşar İpek Acapulco

Ebru Gündeş -Cratos 31 Aralık

Sıla- Merit Park Hotel & Casino 31 Aralık

Metin Şentürk- Malpas 29 Aralık

Ajda Pekkan- Elexus 31 Aralık

Hakan Altun -Elexus 30 Aralık

Altay- Elexus 29 Aralık

Funda Arar- Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel Spa 31 Aralık

Hakan Altun -Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel Spa 29 Aralık

Emel Sayın -Kaya Artemis Resort & Casino 31 Aralık

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Koray Avcı- Kaya Palazzo Resort & Casino 31 Aralık

Ümit Besen- Pamela- Limak Cyprus Deluxe Hotel 31 Aralık

Deniz Seki Arkın Palm Beach Hotel 31 Aralık

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Fatih Ürek- Rocks Hotel & Casino 31 Aralık

Lütfiye Özipek- Lord's Palace Hotel Spa & Casino 31 Aralık

 

 Volkan Konak- The Savoy Ottoman Palace Hotel & Casino 31 Aralık

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