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Yeni yıl için moral depoladılar

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YDÜ Hastanesi’nin Dermatoloji ve Plastik Cerrahi bölümü personeli, yeni yıl yemeğinde bol eğlenceli saatler yaşadı

Yeni yıl için moral depoladılar

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nin Dermatoloji ve Plastik Cerrahi bölümü personeli, yeni yıl yemeğinde moral depoladı.

Bütün bir yılı, ekip olarak yoğun çalışma temposu içinde geçiren çalışanlar, bu kez Meril Restoran’da buluştu ve bol eğlenceli bir gece yaşadı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte çalışanlar muhabbet ve eğlencenin tadını doyasıya yaşadı.

Başarıları çalışmalarıyla göz dolduran ve hastaların memnuniyetini kazanan Dermatoloji ve Plastik Cerrahi bölümü personeli, bu başarılarını yeni yılda devam ettirme sözü verdi.

Plastik cerrahi dermatoloji koordinatörü ve kozmetik danışmanı Sevinç Kandusever de “Başarılarımıza imza atmamızda vesile olan, başta bize güvenen hastalarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan Dermatoloji ve Plastik Cerrahi ekibi, yeni yıl için hastanede düzenlenen kutlama etkinliğine de katıldı ve renkli görüntüler yarattı.

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