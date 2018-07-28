Yeni yaşa görkemli kutlama

Genç ve başarılı iş kadını Gamze Yücel, Gangster Parti konsepti ile düzenlenen doğum günü organizasyonuyla yeni yaşını kutladı

Ülkemizin sevilen genç ve başarılı iş kadını Gamze Yücel geçtiğimiz hafta yeni yaşına kendi mekanı olan Retro’da düzenlediği büyük bir parti ile girdi. Gangster Parti konsepti ile düzenlenen doğum günü organizasyonu oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Girne’de ilk defa böyle bir konsept parti düzenlenmesinin yanı sıra gelen konukların kostümleri de oldukça ilgi çekiciydi.

Nişanlısı Mustafa Ağa’nın gece boyu yaptığı birbirinden özel sürprizlerle inanılmaz mutlu olan Yücel, yakın arkadaşları tarafından da hediye yağmuruna tutuldu.

Evlilik hazırlıkları yapan Gamze Yücel o gece nişanlısı tarafından düzenlenen özel bir sürprizle mekanın tavanından gelen gelinlik ile oldukça duygu dolu anlar yaşadı.

Gecenin en özel konuğu Gamze Yücel’in yakın arkadaşı Müge Ökmen oldu. O geceye özel seksi kostümü ve olağanüstü performansı ile gelen konukları büyüledi. Gece boyu bitmeyen enerjisi ve çaldığı setlerin yanı sıra muhteşem dans şovuyla da akıllara kazınmayı başardı. O gece Müge Ökmen’e mekanın sevilen DJ’i Ümit Akdeniz eşlik etti. Ümit Akdeniz’de gecenin konspetine uygun kostümü ve muhteşem enerjisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Birbirinden güzel Absolut modelleri ise gece boyu partiye özel hazırlanan shotları gelen konuklara ikram ettiler.