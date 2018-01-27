Yeni projeler için işbirliği

2018’de yeni sosyal sorumluluk projeleri için Maxim Royal gecesinde tek yürek olundu

Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş iki yıldır sürdürdüğü sosyal sorumluk projelerine destek veren kurum ve kuruluşları emeğini esirgemeyen dernekleri, iş kadınları ve iş adamlarını Merit Royal Premium Hotel ’in gözde mekanı Maxim Royal’de ağırladı.

Gerçekleşen gecede konsept “iyi dilekler için mum, sevgi için gül, bereket için nar’dı.

Hanzade Özbaş; sosyal sorumluluk projelerine duyarlılık gösterip destek veren, katılım gerçekleştiren tüm dostlarına teşekkürlerini iletirken, 2018 sosyal sorumluluk projelerin hazırlıklarının büyük bir coşkuyla yapıldığını, kısa sürede sürpriz bir isimle bir çalışma başlatacaklarını belirtti.

Özbaş, Kuzey Kıbrıs turizminin gelişmesi ve yaşam standartlarının daha da yükselmesini amaçlayan sosyal sorumluluk projelerinin Kıbrıs’ta ki diğer değerli yatırımcılara da örnek olmasını dileyerek “Çünkü iyilik bulaşıcıdır.” dedi.

Geceye katılan seçkin davetliler arasında Kuzey Kıbrıs’da sosyal yardım ve destek sisteminin gelişimine katkı sağlayan isimler, KKTC iş kadınları, üniversite rektörleri, politikacılar, siyasal ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren tüm cemiyetler Rotary ve Lions Kulüpleri ve çeşitli meslek gruplarının üyeleri vardı.