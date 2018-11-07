Yeni Fantasy Bra modeli Elsa Hosk oldu

2018 Victoria’s Secret şovunda Fantasy Bra (Fantezi Sütyeni) olarak lanse edilen ‘en pahalı sütyen’i tanıtacak model Elsa Hosk oldu. Hosk’un tanıtacağı bir milyon dolarlık sütyen, Victoria’s Secret’ta şimdiye kadar tanıtılan en ucuz Fantasy Bra olacak

Yılın şovu Victoria’s Secret’ta Fantasy Bra (Fantezi Sütyeni) olarak lanse edilen ‘en pahalı sütyen’i tanıtacak model Elsa Hosk oldu.

2015 yılından beri Victoria’s Secret ‘meleği’ olarak podyumda yürüyen 29 yaşındaki İsveçli model, Atelier Swarovski taşlarla bezeli özel sütyeni taşıyacak.

930 saatten uzun bir sürede yapılan, 2100 tane Swarovski taşla süslenen sütyenin değeri 1 milyon dolar olarak açıklandı.

Geçen yıl Lais Riberio tarafından tanıtılan Fantasy Bra’nın değeri 2 milyon dolardı. 2001 ve 2005 yıllarında 12,5 milyon dolarlık özel sütyenler tanıtılmıştı. Bu yıl Elsa Hosk’un tanıtacağı sütyen, Victoria’s Secret’ta şimdiye kadar tanıtılan en ucuz Fantasy Bra olacak.

Hosk, tanıtacağı sütyenle ilgili, “Çok güzel, çok sade, modern ve çok parıltılı. Sütyeni ben tasarlamış olsaydım böyle bir şey yapardım” yorumunda bulundu.