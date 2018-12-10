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Yeni Dünya Güzeli Vanessa Ponce de Leon'un doğal halleri

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Yeni Dünya Güzeli Vanessa Ponce de Leon'un doğal halleri
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Meksika’dan Vanessa Ponce de Leon, Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın (Dünya Güzellik Yarışması 2018) birincisi oldu. Peki ama yeni Dünya Güzeli sosyal medyada neler paylaşıyor? İşte Vanessa Ponce de Leon'un doğal halleri...

  • Çin'in Sanya şehrinde düzenlenen Miss World 2018’in (Dünya Güzellik Yarışması 2018) kazananı açıklandı. Miss World birincisi Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon oldu. Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki güzel, Ulusal Gençlik Enstitüsü'nün konuşmacısı olmasının yanı sıra modellik ve sunuculuk yapıyor. İşte yeni dünya güzelinin doğal halleri...

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