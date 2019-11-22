Karadeniz'in parlayan yıldızı Yasin Aydın, Kıbrıslı hayranlarıyla buluşuyor.

“Kim o sakallı adam” şarkısı ile ünlenen Yasin Aydın, 23 Kasım Cumartesi akşamı Girne’de Bogota Bar’da sahne alacak. Şarkılarıyla dinleyenlerini mest eden Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı, Bogota’da unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanırken, konsere yoğun ilginin olması bekleniyor. Yasin Aydın’ın ardından DJ Boysan’la coşkunun tavan yapacağı gece için 0533 868 45 59 nolu telefondan rezervasyonların yapılabileceği belirtildi.